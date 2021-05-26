Як ви могли кинути своїх? Українка, яка перенесла пересадку печінки, застрягла в Білорусі

Через припинення авіасполучення між Білоруссю і Україною наші співгромадяни, які перебували в сусідній країні на лікуванні, не можуть повернутися додому. Одна з них - українка Ганна Пушкеля-Курилова, якій два тижні тому пересадили печінку.

Про безвихідне становище жінка розповіла на своїй сторінці в "Фейсбук".

За словами Анни, зовсім скоро у неї закінчується реєстрація і їй потрібно покинути Білорусь. Однак зробити це вона і інші пацієнти можуть тільки літаком, адже 20-годинні поїздки на авто після операції згубні для здоров'я.

Жінка написала, що у неї закінчується реєстрація, а тепер, коли закрили авіасполучення з Білоруссю, повернутися вона не може. Пушкеля-Курилова підкреслила, що не може поїхати на авто, так як не в змозі тривалий час перебувати в сидячому положенні.

"Я не можу тут жити. Закінчується реєстрація. Мені потрібні дорогі ліки (останній чек на 170 євро), які я не можу пропустити, тому що печінка відторгнется. Мені потрібні дорогі аналізи і консультації лікарів (це для нас платно і дуже дорого)" , - пише Анна, на яку вдома чекає троє маленький дітей.

За її словами, в посольстві їй запропонували найняти "бусик", однак це непосильна трата, адже на операцію харків'янці збирали "з миру по нитці".

"Як ви могли кинути нас? Своїх? Чи може держава подбає про те, щоб забрати нас? Раз ви відразу не подумали, що залишаєте таких, як я, беззахисних, безпорадних, порізаних на вулиці чужої країни? Краще б дали померти до операції. До того пекла, що я пережила. Заради чого? Щоб бомжувати на чужині?" - задається питаннями українка, будучи впевненою, що країна все ж може подбати про своїх і врятувати їх.

У середу, 26 травня, Міністерство закордонних справ України та Міністерство охорони здоров'я України зробили спільну заяву. Повідомляється, що вони працюють над вирішенням логістичних питань 26 українських громадян, які лікуються в білоруських медичних установах.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що харків'янка влаштувала скандал після того, як її не пропустили до Туреччини.