На курорті Єгипту зник екс-глава Служби зовнішньої розвідки України

У п'ятницю, 28 травня, під час дайвінгу поблизу міста Дахаб (Єгипет, Синайський півострів) зник екс-глава Служби зовнішньої розвідки України Віктор Гвоздь.

Про це з посиланням на джерела в дипломатичних колах пише "Страна".

Повідомляється, що Гвоздь, який очолював українську розвідку в 2014-2016 роках, відпочивав в Єгипті разом з дружиною. Екс-чиновник не сплив на поверхню, в результаті чого на курорті проводилась пошукова операція.

Ситуація перебувала на контролі посольства України в Єгипті.

Втім, через якийсь час Віктор Гвоздь знайшовся живим. Подробиці його зникнення поки не оголошуються.

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