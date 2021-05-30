Грозові дощі та похолодання: синоптики озвучили прогноз погоди в Україні 30 травня

У неділю в Україні очікуються дощі з грозами по всій території, крім півдня.

Про це повідомили синоптики УГМЦ.

Згідно з прогнозом опади на території країни очікуються у всіх областях, крім південних.

Температурні показники в середньому будуть на рівні +12 +16 градусів на заході країни, і від +16 до +18 на півночі.

У центральних і південних областях буде порівняно тепліше, від +19 до +24 градусів, а найспекотніше буде на сході України, там повітряні маси нагріє до +23 +25 градусів.

У Києві 30 травня буде дощове і хмарне. Температури в середньому будуть на рівні +16 +18 градусів.

Карта: погода 30 травня, УГМЦ

Нагадаємо, що раніше синоптики дали прогноз погоди на перший місяць літа в Україні.