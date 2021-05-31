Яке свято 31 травня: народні прикмети і заборони

У понеділок, 31 травня, відзначається день пам'яті мученика Феодота Анкірського і семи дів-мучениць.

Феодот і діви, які обрали для себе небесним нареченим Ісуса, жили в III столітті в місті Анкирі Галатійсьій. Феодот був власником невеликої корчми і готеля. Він був племінником однієї з дів. За часів правління імператора Діоклетіана Феодота і сім дів заарештували за віру в Христа. Після тортур жінок втопили в озері з камінням на шиях, а Феодоту відрубали голову.

На Русі Феодот вважався помічником весни. Говорили: "Прийде Федот - останній дуб лист розгорне". Вважалось, что якщо з дуба починало падати зелене листя, це віщувало голодний рік.

Відзначімо, что наші предки дуже поважно ставити до цього дерева. Дуб був символом могутності, сили, слави и міцної віри.

Народні прикмети 31 травня

Листя дуба повністю розпустилися - чекай доброго врожаю.

Дуб розпустив листя раніше ясена - прикмета, що літо буде посушливим.

Хмара дощова шумить - чекай граду і вітру.

Під час заходу сонце стало блідим - буде дощ.

Народженим 31 травня судилося довге життя. Носити їм слід перли або бурштин.

Що не можна робити 31 травня

Не можна відмовляти в милостині і співчутті.

Категорично заборонено рубати дерева.

Небажано братися за нові справи, міняти місце роботи, починати нові проекти.

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