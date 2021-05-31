Яке свято 31 травня: народні прикмети і заборони

У понеділок, 31 травня, відзначається день пам'яті мученика Феодота Анкірського і семи дів-мучениць.
Феодот і діви, які обрали для себе небесним нареченим Ісуса, жили в III столітті в місті Анкирі Галатійсьій. Феодот був власником невеликої корчми і готеля. Він був племінником однієї з дів. За часів правління імператора Діоклетіана Феодота і сім дів заарештували за віру в Христа. Після тортур жінок втопили в озері з камінням на шиях, а Феодоту відрубали голову.
На Русі Феодот вважався помічником весни. Говорили: "Прийде Федот - останній дуб лист розгорне". Вважалось, что якщо з дуба починало падати зелене листя, це віщувало голодний рік.
Відзначімо, что наші предки дуже поважно ставити до цього дерева. Дуб був символом могутності, сили, слави и міцної віри.
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