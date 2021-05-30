"Ого, які ми багаті": в Україні бурхливо обговорюють гумдопомогу для Індії

Україна відправила до Індії гуманітарну допомогу для подолання складної ситуації зі сплеском захворюваності COVID-19.

Як повідомляє прес-служба ГСЧС, першим рейсом до країни вилетіли 184 кисневих концентратора, ще 216 будуть відправлені наступним літаком.

Концентратори були відправлені в Індію під наглядом рятувальників.

Відзначається, що поставка гуманітарної допомоги відбувається після того, як президент Володимир Зеленський підписав указ "Про надання гуманітарної допомоги Республіці Індія" через складну епідситуацію з COVID-19 в цій країні.

Проте, в мережі цей крок викликав подив, а багато користувачів нагадали, що і в самій Україні закупівлями цих самих концентраторів займаються волонтери.

"Це в той час, коли Леся Литвинова влазить в борги, купуючи кисневі концентратори і розсилаючи їх по всій Україні Новою Поштою", - написала колишній нардеп Наталія Веселова.

Це в той час, коли Леся Литвинова влазить у борги, купуючи кисневі концентратори і розсилаючи їх по всій Україні Новою Поштою! https://t.co/H19DY4Yf7C — Veselova Nataliia (@VeselovaNatalca) May 30, 2021

Як повідомлялося раніше, експерт розповіла, чи можна ховати померлих від коронавируса у відкритій труні.