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Пятница, 28.05.2021
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Эксперт объяснила, можно ли хоронить умерших от коронавируса в открытых гробах

Эксперт объяснила, можно ли хоронить умерших от коронавируса в открытых гробах
23:19 Сегодня Телеграф

Тела скончавшихся от коронавирусной инфекции можно хоронить в открытом гробу, однако контакты с телом стоит минимизировать. 

Об этом рассказала президент Международной ассоциации профессионалов похоронного дела Алла Ландар в эфире "Эмигрантского радио".

По ее словам, изначально ВОЗ рекомендовала хоронить тело в закрытом гробу, чтобы минимизировать контакты с телом, а врачам, готовящим тело к погребению, необходимо было иметь специальную одежду.  

Однако позже, после более детального изучения, умерших разрешили хоронить в открытом гробу.

"Единственное ограничение - это не касаться, не целовать", - сказала Ландар. 

Кроме того, родственникам рекомендуют хоронить тела как можно скорее, поскольку в патологических отделениях наблюдается "чрезвычайная перегруженность".

Как сообщалось ранее, по состоянию на утро 28 мая в Украине зафиксировали 3306 новых случаев COVID-19, а умерли за сутки 156 человек. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Коронавирус, Covid-19, Алла Ландар.
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