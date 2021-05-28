Эксперт объяснила, можно ли хоронить умерших от коронавируса в открытых гробах

Тела скончавшихся от коронавирусной инфекции можно хоронить в открытом гробу, однако контакты с телом стоит минимизировать.

Об этом рассказала президент Международной ассоциации профессионалов похоронного дела Алла Ландар в эфире "Эмигрантского радио".

По ее словам, изначально ВОЗ рекомендовала хоронить тело в закрытом гробу, чтобы минимизировать контакты с телом, а врачам, готовящим тело к погребению, необходимо было иметь специальную одежду.

Однако позже, после более детального изучения, умерших разрешили хоронить в открытом гробу.

"Единственное ограничение - это не касаться, не целовать", - сказала Ландар.

Кроме того, родственникам рекомендуют хоронить тела как можно скорее, поскольку в патологических отделениях наблюдается "чрезвычайная перегруженность".

Как сообщалось ранее, по состоянию на утро 28 мая в Украине зафиксировали 3306 новых случаев COVID-19, а умерли за сутки 156 человек.