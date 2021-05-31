Вперше з літа-2020 в Україні число хворих за добу наблизилося до 1 тисячі

В останній день весни в центрах тестування зареєстрували 1022 людини з COVID-19.

Про це йдеться в звіті Міністерства охорони здоров'я за 31 травня.

Відзначимо, що в останній раз подібне число хворих спостерігали в серпні 2020 року 10 числа, тоді воно склало 1008 випадків.

Згідно зі статистикою за добу в країні:

в лікарню потрапили 810 громадян,

померли 64 пацієнти,

4934 українці вилікувалися від коронавірусу,

8822 громадянина здали ковід-тест методом ПЛР

З початку пандемії число українців, які захворіли, дорівнює 2,20 млн, кількість тих хто вилікувався становить - 2,04 млн, а померлих - 50,5 тисяч.

За день найбільше хворіло людей:

на Дніпропетрівщині 134 людини,

107 громадян в Миколаївській області,

69 людей захворіли в Запорізькій області,

68 харків'ян підхопили "корону",

63 жителі Києва отримали позитивний ковід-тест.

Нагадаємо, що 30 травня глава МОЗ повідомив, що влітку в Україні можуть послабити карантин через "карантинної втоми".