Вперше з літа-2020 в Україні число хворих за добу наблизилося до 1 тисячі

В останній день весни в центрах тестування зареєстрували 1022 людини з COVID-19.
Про це йдеться в звіті Міністерства охорони здоров'я за 31 травня.
Відзначимо, що в останній раз подібне число хворих спостерігали в серпні 2020 року 10 числа, тоді воно склало 1008 випадків.
Згідно зі статистикою за добу в країні:
З початку пандемії число українців, які захворіли, дорівнює 2,20 млн, кількість тих хто вилікувався становить - 2,04 млн, а померлих - 50,5 тисяч.
За день найбільше хворіло людей:
Нагадаємо, що 30 травня глава МОЗ повідомив, що влітку в Україні можуть послабити карантин через "карантинної втоми".