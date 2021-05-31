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Понеділок, 31.05.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
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Вперше з літа-2020 в Україні число хворих за добу наблизилося до 1 тисячі

Вперше з літа-2020 в Україні число хворих за добу наблизилося до 1 тисячі
08:40 Сьогодні Телеграф

В останній день весни в центрах тестування зареєстрували 1022 людини з COVID-19.

Про це йдеться в звіті Міністерства охорони здоров'я за 31 травня.

Відзначимо, що в останній раз подібне число хворих спостерігали в серпні 2020 року 10 числа, тоді воно склало 1008 випадків.

коронавірус

Згідно зі статистикою за добу в країні: 

  • в лікарню потрапили 810 громадян,
  • померли 64 пацієнти,
  • 4934 українці вилікувалися від коронавірусу,
  • 8822 громадянина здали ковід-тест методом ПЛР

З початку пандемії число українців, які захворіли, дорівнює 2,20 млн, кількість тих хто вилікувався становить - 2,04 млн, а померлих - 50,5 тисяч.

За день найбільше хворіло людей: 

  • на Дніпропетрівщині 134 людини,
  • 107 громадян в Миколаївській області,
  • 69 людей захворіли в Запорізькій області, 
  • 68 харків'ян підхопили "корону",
  • 63 жителі Києва отримали позитивний ковід-тест.

Нагадаємо, що 30 травня глава МОЗ повідомив, що влітку в Україні можуть послабити карантин через "карантинної втоми".

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Дмитро Неділько
Автор: Дмитро Неділько Редактор стрічки новин
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Коронавірус, Covid-19.
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