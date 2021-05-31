Глава Минздрава Ляшко сделал важное заявление о будущем карантина в Украине

Летом в Украине могут ослабить карантин из-за "карантинной усталости".

Об этом 30 мая в интервью ТСН сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, нужно искать "золотую середину" между способностями медсистемы лечить больных и интересами для экономики.

"Уже есть карантинная усталость, Пандемическая усталость", — сообщил министр. Следовательно, в карантине можно сделать ряд ослаблений пока эпидситуация слегка стабилизировалась.

Напомним, что ранее глава Минздрава рассказал, какие критерии и изменения в адаптивный карантин собираются пересмотреть в Кабмине.



29 мая, в Киеве, Львове были открыты центры по вакцинации от коронавируса. Их клиентами станут граждане, которые зарегистрировались в список ожидания прививок от COVID в приложении "Дія" или в контакт-центре Минздрава.