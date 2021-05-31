Скачать
Понедельник, 31.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
"Пленки Бигуса" и борьба с олигархатом: что ожидает Украину в июне 2021 года
"Пленки Бигуса" и борьба с олигархатом: что ожидает Украину в июне 2021 года
Главные события недели: "авиаблокада" Беларуси, открытие центров вакцинации в Украине, гибель экс-главы СВР
Главные события недели: "авиаблокада" Беларуси, открытие центров вакцинации в Украине, гибель экс-главы СВР
"Ого, какие мы богатые": в Украине бурно обсуждают гумпомощь Индии
"Ого, какие мы богатые": в Украине бурно обсуждают гумпомощь Индии
"Чортіться звідси" и прочий креатив: как в Украине прошли новые протесты сторонников Стерненко
"Чортіться звідси" и прочий креатив: как в Украине прошли новые протесты сторонников Стерненко

Глава Минздрава Ляшко сделал важное заявление о будущем карантина в Украине

Глава Минздрава Ляшко сделал важное заявление о будущем карантина в Украине
Обновлено 07:23 Сегодня Телеграф

Летом в Украине могут ослабить карантин из-за "карантинной усталости".

Об этом 30 мая в интервью ТСН сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, нужно искать "золотую середину" между способностями медсистемы лечить больных и интересами для экономики.

Черная, белая и желтая плесень поражает больных COVID-19 в Индии - Что это за инфекция

"Уже есть карантинная усталость, Пандемическая усталость", — сообщил министр. Следовательно, в карантине можно сделать ряд ослаблений пока эпидситуация слегка стабилизировалась.

Напомним, что ранее глава Минздрава рассказал, какие критерии и изменения в адаптивный карантин собираются пересмотреть в Кабмине.

29 мая, в Киеве, Львове были открыты центры по вакцинации от коронавируса. Их клиентами станут граждане, которые зарегистрировались в список ожидания прививок от COVID в приложении "Дія" или в контакт-центре Минздрава.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 222

Все по теме:

Украина, Карантин, Виктор Ляшко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Устал от жизни": в России экс-сотрудник МВД устроил пальбу из окна и тяжело ранил 9-летнюю девочку (видео)
02 "Динамо" хочет перехватить у "Шахтера" талантливого бразильца (видео)
03 Жена футболиста сборной Украины восхитила стройной фигурой в бикини (фото)
04 "Чортіться звідси" и прочий креатив: как в Украине прошли новые протесты сторонников Стерненко
05 "Мы не будем стоять в стороне": Байден рассказал, о чем поговорит с Путиным (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Мы не будем стоять в стороне&quot;: Байден рассказал, о чем поговорит с Путиным (видео)
"Мы не будем стоять в стороне": Байден рассказал, о чем поговорит с Путиным (видео)
Провожали с руганью и под гитару: видео с места задержания стрелка в Екатеринбурге
Провожали с руганью и под гитару: видео с места задержания стрелка в Екатеринбурге
Итоги дня 30 мая: день Киева, &quot;потоп&quot; и протесты в Украине
Итоги дня 30 мая: день Киева, "потоп" и протесты в Украине
Какой праздник 31 мая: народные приметы и запреты
Какой праздник 31 мая: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь