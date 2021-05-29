В Украине изменят адаптивный карантин: каких новшеств ожидать

В Кабмине собираются пересмотреть критерии "зеленой зоны" и внести другие изменения в адаптивный карантин.
Об этом рассказал глава Минздрава Виктор Ляшко во время встречи с журналистами, пишет РБК-Украина.
В настоящее время, говорит Ляшко, введение "зеленой зоны" возможно для всей страны, а не для отдельных ее регионов, но поскольку в ЕС поменялись правила определения безопасных стран, жителям которых разрешен въезд без ограничений, то Кабмин согласует свои индикаторы с европейскими стандартами.
Таким образом, если Украина попадет в "зеленую зону", то ее граждане смогут посещать страны ЕС без паспортов вакцинации.
Ляшко рассказал, что помимо того, в постановлении правительства будут перечислены страны, которые могут представлять интерес для туристов из Украины.
В настоящее время все изменения проходят этап согласования с центральными органами исполнительной власти.
Как сообщалось ранее, в Украине уже более 1 миллиона человек получили первую дозу вакцины от коронавируса.