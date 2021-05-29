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В Украине изменят адаптивный карантин: каких новшеств ожидать

В Украине изменят адаптивный карантин: каких новшеств ожидать
Обновлено 22:10 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В Кабмине собираются пересмотреть критерии "зеленой зоны" и внести другие изменения в адаптивный карантин. 

Об этом рассказал глава Минздрава Виктор Ляшко во время встречи с журналистами, пишет РБК-Украина.  

В настоящее время, говорит Ляшко, введение "зеленой зоны" возможно для всей страны, а не для отдельных ее регионов, но поскольку в ЕС поменялись правила определения безопасных стран, жителям которых разрешен въезд без ограничений, то Кабмин согласует свои индикаторы с европейскими стандартами. 

Таким образом, если Украина попадет в "зеленую зону", то ее граждане смогут посещать страны ЕС без паспортов вакцинации. 

Ляшко рассказал, что помимо того, в постановлении правительства будут перечислены страны, которые могут представлять интерес для туристов из Украины. 

В настоящее время все изменения проходят этап согласования с центральными органами исполнительной власти. 

Как сообщалось ранее, в Украине уже более 1 миллиона человек получили первую дозу вакцины от коронавируса

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Минздрав, Кабмин, Карантин, Виктор Ляшко, Коронавирус, Covid-19.
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