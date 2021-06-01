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Вівторок, 01.06.2021
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Травневий дощ на початку літа: якими будуть перші дні червня в Україні

Травневий дощ на початку літа: якими будуть перші дні червня в Україні
00:10 Сьогодні Телеграф

У вівторок нарешті стартує літо, втім, початок червня не обіцяє українцям ні тепла, ні сухої погоди.

Про це інформує Український гідрометцентр і синоптик Наталія Діденко.

За словами експерта, над Кримом і Приазов'ям 1 червня розміститься циклон, який принесе дощі і вітер на більшу частину нашої країни. Зливи очікуються на півдні, сході та в центральних областях України. Тим часом в західних регіонах можливі лише невеликі дощі.

Температуру повітря літньою також не назвеш: стовпчики термометрів в перший день літа покажуть, переважно, +15 +17 градусів. Найтепліше буде в Луганську і Донецьку: до +23-х.

У Києві сьогодні буде сухо, проте з температурою +14 +16 і поривами вітру.

У наступні дні температура буде аналогічною до сьогоднішнього дня. А потеплішає лише на наступному тижні: стовпчики термометрів піднімуться до +25-ти.

 

Нагадаємо, більше 30 населених пунктів залишилися без електропостачання через ускладнення погодних умов.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
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Прогноз погоді, Червень, Наталка Діденко, Літо.
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