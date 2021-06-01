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Вівторок, 01.06.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
Україна офіційно починає боротьбу з пластиковими пакетами: що і де тепер заборонено законом
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Україна офіційно починає боротьбу з пластиковими пакетами: що і де тепер заборонено законом

Україна офіційно починає боротьбу з пластиковими пакетами: що і де тепер заборонено законом
12:30 Сьогодні Телеграф

У Верховній Раді України прийняли новий закон, який спрямований на обмеження обороту пластикових пакетів в Україні.

Про це 1 червня повідомили в телеграм-каналі ВР.

Даний закон передбачає скорочення числа пластикових пакетів на території країни, а також обмеження їх поширення для збереження і поліпшення навколишнього середовища.

Згідно з текстом закону, їм забороняється продавати: 

  • надтонкі пластикові пакети,
  • тонкі пластикові пакети,
  • оксорозкладні пластикові пакети.

пластик

Дана заборона не діє на біорозкладні пластикові пакети і надтонкі пластикові пакети, які призначаються для пакування і транспортування продуктів і поширюються як первинна упаковка. 

Решта пластикові пакети будуть вилучати з обігу.

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" розповів, чому в США хочуть заборонити біткоїн.

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Дмитро Неділько
Автор: Дмитро Неділько Редактор стрічки новин
Перегляди: 113

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Пластик, Верховна Рада, Пакет.
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