Україна офіційно починає боротьбу з пластиковими пакетами: що і де тепер заборонено законом

У Верховній Раді України прийняли новий закон, який спрямований на обмеження обороту пластикових пакетів в Україні.

Про це 1 червня повідомили в телеграм-каналі ВР.

Даний закон передбачає скорочення числа пластикових пакетів на території країни, а також обмеження їх поширення для збереження і поліпшення навколишнього середовища.

Згідно з текстом закону, їм забороняється продавати:

надтонкі пластикові пакети,

тонкі пластикові пакети,

оксорозкладні пластикові пакети.

Дана заборона не діє на біорозкладні пластикові пакети і надтонкі пластикові пакети, які призначаються для пакування і транспортування продуктів і поширюються як первинна упаковка.

Решта пластикові пакети будуть вилучати з обігу.

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" розповів, чому в США хочуть заборонити біткоїн.