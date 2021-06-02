Дощі тільки посиляться: якою буде погода в Україні 2 червня

Дощова погода не піде з України і на другий день літа, але опади будуть не скрізь. Дощів не очікується на заході і півночі країни.

Про це в своєму прогнозі 1 червня повідомила український синоптик Наталія Діденко.

За її словами, циклон залишиться на території країни, тому дощі очікуються в центрі, на сході і на півдні. Опади також будуть супроводжуватися грозами і поривчастим вітром.

Згідно з даними з прогностичної карти найменша ймовірність опадів у північних і західних областях країни.

2 травня температури повітря вдень будуть від +15 до +19 градусів. У південних і східних областях термометри покажуть до +20 градусів.

У столиці України в середу буде вірогідний дощ. Повітря буде з середніми температурами в +16 +17 градусів.

Карта: УГМЦ

Водночас в Миколаївській, Херсонській, Запорізькій і Дніпропетровській областях прогнозують жовтий рівень небезпеки (дощі, грози, вітер до 2 м / с).

Карта: УГМЦ

Нагадаємо, що раніше синоптики озвучили прогноз погоди на перший місяць літа в Україні.