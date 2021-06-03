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Четвер, 03.06.2021
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Дощі нікуди не підуть, але подекуди їх буде менше: синоптики озвучили прогноз погоди на 3 червня

Дощі нікуди не підуть, але подекуди їх буде менше: синоптики озвучили прогноз погоди на 3 червня
00:18 Сьогодні Телеграф

Південно-східний циклон не піде з України і 3 червня. Дощі очікуються в південний, центральних і північно-східних областях. 

Про це синоптик Наталія Діденко повідомила в своєму прогнозі 2 червня. 

За словами метеорологів найбільше опадів випаде на смузі від Харкова, через Полтаву, Дніпро, Кропивницький до Одеси, Миколаєва та Херсона. При цьому в Криму, Приазов'ї та на Луганщині, дощі можуть змінюватися проясненнями.

опади

В інших територіях погода буде мінливою, місцями з невеликими дощами. 

Повітря буде в середньому перебувати в межах від +15 до +20 градусів.

Найхолодніше буде уздовж смуги Харків-Полтава-Дніпро-Одеса.

тепло

У четвер в Києві погода буде хмарною. Середні температури будуть від +17 до +19 градусів. Місцями можливий невеликий дощ.

погода

Карта: УГМЦ

Нагадаємо, що раніше синоптики здивували своїм прогнозом погоди на перший місяць літа.

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Дмитро Неділько
Автор: Дмитро Неділько Редактор стрічки новин
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Погода, Прогноз погоді.
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