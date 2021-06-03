Дощі нікуди не підуть, але подекуди їх буде менше: синоптики озвучили прогноз погоди на 3 червня

Південно-східний циклон не піде з України і 3 червня. Дощі очікуються в південний, центральних і північно-східних областях.

Про це синоптик Наталія Діденко повідомила в своєму прогнозі 2 червня.

За словами метеорологів найбільше опадів випаде на смузі від Харкова, через Полтаву, Дніпро, Кропивницький до Одеси, Миколаєва та Херсона. При цьому в Криму, Приазов'ї та на Луганщині, дощі можуть змінюватися проясненнями.

В інших територіях погода буде мінливою, місцями з невеликими дощами.

Повітря буде в середньому перебувати в межах від +15 до +20 градусів.

Найхолодніше буде уздовж смуги Харків-Полтава-Дніпро-Одеса.

У четвер в Києві погода буде хмарною. Середні температури будуть від +17 до +19 градусів. Місцями можливий невеликий дощ.

Карта: УГМЦ

Нагадаємо, що раніше синоптики здивували своїм прогнозом погоди на перший місяць літа.