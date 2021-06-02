Дожди только усугубятся: какой будет погода в Украине 2 июня

Дождливая погода не уйдет из Украины и на второй день лета, но осадки будут не везде. Дождей не ожидается на западе и севере страны.

Об этом в своем прогнозе 1 июня сообщила украинский синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, циклон останется на территории страны, поэтому дожди ожидаются в центре, на востоке и на юге. Осадки также будут сопровождаться грозами и порывистым ветром.

Согласно данным из прогностической карты самая маленькая вероятность осадков в северных и западных областях страны.

2 мая температуры воздуха днем будут от +15 до +19 градусов. В южных и восточных областях градусники покажут до +20 градусов.

В столице Украины в среду будет вероятен дождь. Воздух будет со средними температурами в +16 +17 градусов.

Карта: УГМЦ

В то же время в Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях прогнозируют желтый уровень опасности (дожди, грозы, ветер до 2 м/с).

Карта: УГМЦ

Напомним, что ранее синоптики озвучили прогноз погоды на первый месяц лета в Украине.