Більшість областей України нарешті побачать сонце: якою буде погода 4 червня

В Україні в п'ятницю, 4 червня циклон знову проллє дощі в східних, південних, центральних і північних областях. Однак в інших областях буде без опадів.

Таким прогнозом в четвер 3 червня поділилася синоптик Наталія Діденко.

За її словами сухо в п'ятницю буде тільки в більшості областей країни в північних і західних особливо.

Температури повітря нагріються до +17 +22 градусів.

Прохолодніше буде на південному сході, в Донецьку, Луганську, Запоріжжі та Криму від +14 до +19 градусів.

Пориви вітру в країні будуть північно-східними.

Київ в п'ятницю зустріне тепла погода без сильних опадів. Температури в середньому будуть від +18 до +20 градусів.

Карта: УГМЦ

Нагадаємо, що раніше синоптики здивували українців прогнозом погоди на червень 2021.