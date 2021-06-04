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П'ятниця, 04.06.2021
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Більшість областей України нарешті побачать сонце: якою буде погода 4 червня

Більшість областей України нарешті побачать сонце: якою буде погода 4 червня
00:11 Сьогодні Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

В Україні в п'ятницю, 4 червня циклон знову проллє дощі в східних, південних, центральних і північних областях. Однак в інших областях буде без опадів.

Таким прогнозом в четвер 3 червня поділилася синоптик Наталія Діденко.

За її словами сухо в п'ятницю буде тільки в більшості областей країни в північних і західних особливо.

Температури повітря нагріються до +17 +22 градусів. 

Прохолодніше буде на південному сході, в Донецьку, Луганську, Запоріжжі та Криму від +14 до +19 градусів.

  тепло 

Пориви вітру в країні будуть північно-східними.

  вітер 

Київ в п'ятницю зустріне тепла погода без сильних опадів. Температури в середньому будуть від +18 до +20 градусів.

мапа

Карта: УГМЦ 

Нагадаємо, що раніше синоптики здивували українців прогнозом погоди на червень 2021.

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Дмитро Неділько
Автор: Дмитро Неділько Редактор стрічки новин
Перегляди: 42

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Погода, Прогноз погоді.
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