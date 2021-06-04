Яке свято 4 червня: народні прикмети і заборони

У п'ятницю, 4 червня, вшановується пам'ять святого мученика Василіска Команського.
Василіск народився в III столітті в місті Амасья, Каппадокія. Під час правління імператора Максиміана, Василіск був заарештований і ув'язнений в Команах. Там чоловікові з'явився Бог і заявив, що підтримає його в майбутні випробування. Пізніше Василіска змусили принести жертву язичницьким богам, але той відмовився. Після цього мученик був обезголовлений.
У народі цей день присвячували Василіску - міфічній істоті з головою півня, тулубом і очима жаби і хвостом змії. Іноді його зображували у вигляді дракона.
4 червня було прийнято слухати спів солов'я. Тоді вірили, що "хороший ранок з пісень птахів починається".
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