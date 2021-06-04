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П'ятниця, 04.06.2021
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Яке свято 4 червня: народні прикмети і заборони

Яке свято 4 червня: народні прикмети і заборони
00:01 Сьогодні Телеграф

У п'ятницю, 4 червня, вшановується пам'ять святого мученика Василіска Команського.

Василіск народився в III столітті в місті Амасья, Каппадокія. Під час правління імператора Максиміана, Василіск був заарештований і ув'язнений в Команах. Там чоловікові з'явився Бог і заявив, що підтримає його в майбутні випробування. Пізніше Василіска змусили принести жертву язичницьким богам, але той відмовився. Після цього мученик був обезголовлений.

У народі цей день присвячували Василіску - міфічній істоті з головою півня, тулубом і очима жаби і хвостом змії. Іноді його зображували у вигляді дракона.

4 червня було прийнято слухати спів солов'я. Тоді вірили, що "хороший ранок з пісень птахів починається".

Народні прикмети 4 червня

  • За співом солов'я на світанку судять про погоду - якщо воно радісне, значить, буде тепло.
  • Якщо вітер дме з півночі - в найближчі дні опадів не буде.
  • У цей день примічали, яка погода буде в грудні. Вважалося, що якщо вдень спека, то грудень буде студений, а ось якщо день видався дощовим - грудень будинок замете, знай сніг лопатою відкидай.
  • Народжені 4 червня вважаються дисциплінованими, доброзичливими, сумлінними. Носити їм слід опал.

Що не можна робити 4 червня

  • Заборонено ловити солов'їв і садити їх в клітку. У цей день варто ставитися до птахів особливо бережно.
  • Незаміжнім дівчатам не варто лити сльози, навіть плакати від радості. Вважалося, що протягом року доведеться турбуватися по-справжньому.
  • Небажано 4 червня підмітати або мити підлогу - щоб не вимести з дому удачу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які церковні свята будуть відзначати українці в червні.

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Тетяна Кармазіна
Автор: Тетяна Кармазіна Редактор стрічки новин
Перегляди: 45

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Свята, Прикмети, Традиції, Заборони.
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