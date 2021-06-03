Жителям Криму і ОРДЛО дали пріоритет на вакцинацію від коронавірусу: що про це відомо

В Україні почали записувати на щеплення проти COVID-19 наших співгромадян, які живуть у тимчасово окупованому Росією Криму та на Донбасі.

За інформацією МОЗ, ці українці належать до пріоритетних груп нарівні з пенсіонерами, які старше 65 років.

У МОЗ кажуть, що для запису на вакцинацію потрібно зателефонувати за номером 0800 60 20 19 і повідомити оператору всі необхідні дані. Після розмови повинно прийти повідомлення з унікальним ідентифікатором (якщо є український номер телефону) або лист на електронну пошту. Цей же ідентифікатор також передадуть і в Держприкордонслужбу України, щоб людину безперешкодно пропустили на підконтрольні уряду України території.

Відзначимо, що з початку року Мінреінтеграціі спільно з Міністерством охорони здоров'я запустили безкоштовне тестування на коронавірус на КПВВ. Цією послугою вже скористалися понад 30 000 чоловік.

Імунізація буде проводитися вакциною CoronaVac від Sinovac Biotech в 10 пунктах щеплення на підконтрольних українському уряду територіях Донецької, Луганської та Херсонської областей. Ці пункти розташовані поблизу контрольних пунктів в'їзду-виїзду (КПВВ).

Нагадаємо, в Бразилії провели унікальний експеримент і прищепили від коронавірусу ціле місто, щоб зрозуміти, як вакцинація впливає на пандемію.