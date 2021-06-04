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П'ятниця, 04.06.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
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Напередодні вихідних в Україні намітилася позитивна тенденція по коронавірусу: дані на 4 червня

Напередодні вихідних в Україні намітилася позитивна тенденція по коронавірусу: дані на 4 червня
Оновлено 08:39 Сьогодні Телеграф

В Україні станом на п'ятницю, 4 червня, зафіксовано 2266 нових випадків захворювання коронавірусом COVID-19, в тому числі захворіли 82 дитини і 20 медпрацівників.

Про це в п'ятницю вранці повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я України на сторінці міністерства в соцмережі Facebook.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано - 963 особи;
  • летальних випадків - 95;
  • одужали - 8291 людини.
  • протестовані методом ПЛР - 28 696 осіб, методом ІФА - 11 858 осіб, експрес-тестами - 20 767 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в м.Київ (566), Запорізькій (230), Дніпропетровській (156), Київській (145) і Рівненській (105) областях.

МОЗ_04_06

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло - 2 211 683 осіб;
  • одужали - 2 080 382 особи;
  • летальних випадків - 51 054;
  • проведення ПЛР-тестів - 10 290 345.

Як повідомлялося, 3 червня в Україну прийшла нова партія доз вакцини від коронавируса: хто їх отримає.

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Дмитро Іщенко
Автор: Дмитро Іщенко Редактор стрічки новин
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МОЗ, Статистика, Коронавірус, Covid-19.
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