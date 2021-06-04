Напередодні вихідних в Україні намітилася позитивна тенденція по коронавірусу: дані на 4 червня

В Україні станом на п'ятницю, 4 червня, зафіксовано 2266 нових випадків захворювання коронавірусом COVID-19, в тому числі захворіли 82 дитини і 20 медпрацівників.
Про це в п'ятницю вранці повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я України на сторінці міністерства в соцмережі Facebook.
Також за минулу добу:
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в м.Київ (566), Запорізькій (230), Дніпропетровській (156), Київській (145) і Рівненській (105) областях.
За весь час пандемії в Україні:
Як повідомлялося, 3 червня в Україну прийшла нова партія доз вакцини від коронавируса: хто їх отримає.