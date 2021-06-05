Яке свято 5 червня: народні прикмети і заборони

У суботу, 5 червня, вшановується пам'ять єпископа Леонтія Ростовського - в православній церкві святкується набуття мощей святителя.

Святий Леонтій жив в XII столітті і був єпископом Ростовським і Суздальським. Був добре освічений і начитаний, з юності прагнув до чернечого життя. В Константинополі прийняв постриг. Пізніше отримав сан єпископа в Царгороді. У Ростові проповідував віру в Христа, але зустрів великий опір з боку язичників. Про точну причину смерті єпископа нічого невідомо. Одні кажуть, що він був убитий ідолопоклонниками, інші - помер своєю смертю.

У народі Леонтія прозвали Огуречником або Конопляником, так як саме цей день вважався найбільш підходящим для посадки цих культур. У старі часи з конопель виготовляли одяг, взуття, тканини, нитки, мотузки, масло і ліки. Конопляна олія використовувалася знахарями для цілительства тіла і для захисту від нечистої сили.

Народні прикмети 5 червня

Якщо на Леонтія по землі до сходу сонця розповзається туман, то потрібно очікувати швидкої негоди.

Багато мошок і комарів - до сухої і теплої погоди.

Горобина цвіте - прикмета того, що буде багатий урожай конопель.

Народжені 5 червня будуть багаті. При бажанні вони можуть мати численне потомство. Носити їм слід рубін.

Що не можна робити 5 червня

5 червня всі фінансові операції краще перенести на інший день, інакше трапляться непоправні втрати.

Небажано в цей день користуватися чужим гребінцем - можна "навішати" на себе чужі проблеми.

Переїдання сьогодні може серйозно нашкодити здоров'ю.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які церковні свята будуть відзначати українці в червні.