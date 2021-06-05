Яке свято 5 червня: народні прикмети і заборони

У суботу, 5 червня, вшановується пам'ять єпископа Леонтія Ростовського - в православній церкві святкується набуття мощей святителя.
Святий Леонтій жив в XII столітті і був єпископом Ростовським і Суздальським. Був добре освічений і начитаний, з юності прагнув до чернечого життя. В Константинополі прийняв постриг. Пізніше отримав сан єпископа в Царгороді. У Ростові проповідував віру в Христа, але зустрів великий опір з боку язичників. Про точну причину смерті єпископа нічого невідомо. Одні кажуть, що він був убитий ідолопоклонниками, інші - помер своєю смертю.
У народі Леонтія прозвали Огуречником або Конопляником, так як саме цей день вважався найбільш підходящим для посадки цих культур. У старі часи з конопель виготовляли одяг, взуття, тканини, нитки, мотузки, масло і ліки. Конопляна олія використовувалася знахарями для цілительства тіла і для захисту від нечистої сили.
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