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На вихідних в Україні трохи потеплішає, але дощитиме: кому не пощастить з погодою

На вихідних в Україні трохи потеплішає, але дощитиме: кому не пощастить з погодою
00:18 Сьогодні Телеграф

У суботу та неділю, 5-6 червня, в Україні очікується мінлива погода: незначно потеплішає, буде хмарно з проясненнями, очікуються дощі, місцями з грозами.

Про це повідомила в п'ятницю, 4 червня, синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Так, в суботу, 5 червня, в східних областях України, а також прилеглих південних і центральних областях очікуються дощі.

У навколокарпатських областях атмосферний фронт із заходу також принесе дощі, в горах - помірні дощі.

На Волині, Рівненщині, Тернопільщині, Хмельниччині, у більшості північних областей, у Вінницькій та значній частині Черкаської областей, на Одещині та Миколаївщині суттєві опади не очікуються.

Погода_05_06

(Карта Укргідрометцентру)

"6-го червня розраховуйте на періодичні дощі практично повсюди в Україні. Подекуди до дощів приєднається гроза та шквал", - пише синоптик.

Температура повітря протягом суботи-неділі обіцяє бути комфортною, в денні години + 18 + 23 градуси. Хіба що в суботу, 5 червня в східній частині буде свіжіше, + 15 + 19 градусів.

У Києві та околицях ймовірність дощу в суботу, 5 червня, незначна, в неділю, 6 червня, - більше.

"Якщо збираєтеся за місто на обидва дні - від дощу візьміть щось обов'язково", - попереджає Діденко.

У столиці на вихідних буде тепло, максимальна температура повітря 5-6 червня буде в районі +20 градусів.

Погода_06_06

(Карта Укргідрометцентру)

"Понеділок принесе в Україну знову багато дощів. Однак це вже буде наступна серія нашого серіалу", - підсумувала Діденко.

Читайте також: "До 10 червня тепла не чекайте: озвучений прогноз погоди на літо"

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Дмитро Іщенко
Автор: Дмитро Іщенко Редактор стрічки новин
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Погода, Укргидрометцентр, Прогноз, Україна, Київ, Наталка Діденко, Вихідні.
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