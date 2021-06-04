IQOS та інші системи нагріву тютюну не менше шкідливі, ніж звичайні сигарети, але відмовитися від них складніше - дослідження

Дослідження показують, що альтернативні курильні вироби не на багато безпечніші, ніж звичайні сигарети. Вони також можуть викликати пошкодження кровоносних судин і інші серйозні проблеми зі здоров'ям. До того ж, виявляється, що кинути їх палити набагато складніше.

Більш детально ситуація з системами нагрівання тютюну описана в статті на сайті Healthline, переклад якої наводить "Телеграф".

Пристрої, які нагрівають тютюн, але не спалюють його для доставки нікотину, можуть бути незначно менш шкідливими для здоров'я, ніж куріння сигарет.

І вони точно не є абсолютно безпечними.

Як і куріння, системи нагрівання тютюну, сприяють ендотеліальної дисфункції та пошкодженню оболонки кровоносних судин.

Згідно з новим дослідженням, опублікованим в журналі Thorax, це може привести до утворення бляшок, звуження артерій і інших проблем.

Крім того, хоча ці продукти іноді рекламуються як засіб для відмови від куріння, а також як "менш шкідлива" альтернатива палінню сигарет, інше дослідження показало, що користувачі цих продуктів можуть з меншою ймовірністю кинути їх, ніж ті, хто палять лише звичайні сигарети.

Не сигарети, але і не вейпінг

Альтернативні курильні вироби, знаходяться між традиційними сигаретами і електронними пристроями для вейпінгу.

Як і сигарети, вони отримують нікотин безпосередньо з тютюну, але оскільки вони не спалюють тютюнове листя, вони не викликають появу деяких інших хімічних речовин, як при палінні.

У недавньому невеликому неекспериментальному дослідженні вчені порівняли ендотеліальну дисфункцію, окислювальний стрес і активацію тромбоцитів у 20 некурців, 20 курців сигарет з великим стажем і 20 людей, які довгий час використовували альтернативні засоби споживання тютюну.

Користувачі сигарет палили в середньому 13 сигарет на день протягом 3,5 років, в той час як ті, хто використовував альтернативні курильні вироби, вдавалися до них близько 11 разів на добу в середньому протягом 5 років.

Дослідники виявили, що в порівнянні з некурцями, в обох випадках, і у тих, що палять сигарети, з одного боку, і у людей, що використовують альтернативні засоби споживання тютюну, з іншого боку, відзначалися знижена функція ендотелію, підвищений окислювальний стрес і високий рівень активації тромбоцитів, що може викликати згортання крові і кровотеча.

Дослідники також з'ясували, що ризик ендотеліальної дисфункції був однаковим як для людей, які вживали традиційні сигарети, так і для тих, хто палив альтернативні продукти, які не використовують спалювання тютюну.

У коментарях до дослідження Ірина Петраче, пульмонолог з Національного єврейського центру охорони здоров'я в Денвері, Колорадо, і Естер де Бур, пульмонолог з Університету Колорадо, сказали, що, незважаючи на невеликий розмір дослідження та інші обмеження, "результати є біологічно правдоподібними, враховуючи токсичну дію одного нікотину на ендотелій і підтверджують заяву органів охорони здоров'я про те, що заміна спалювання тютюну іншими способами його споживання може не бути значно менше небезпечною".

Кинути палити теж може бути важче

Відповідно до другого дослідження програми відмови від паління, яка була запропонована чоловікам в Японії, виявилося, що кинути палити альтернативні продукти важче, ніж сигарети.

В цілому за програмою, показник відмови від паління склав 29 відсотків. Він включав інформацію про припинення паління, консультування, ліки для відмови від паління - варениклін, і замісну нікотинову терапію.

Люди, які обрали фармакологічну підтримку, консультування або і те й інше, успішно кидали палити частіше, ніж люди, які не приймали таку підтримку.

Наприклад, курцям, що приймали варениклін (продається як "Chantix" і "Champix") вдавалося кинути палити в три рази частіше, ніж тим, хто не приймав ці ліки.

Проте, учасники дослідження, які використовували виключно системи нагрівання тютюну, або використовували як сигарети, так і системи нагрівання тютюну, мали на 23 відсотки менше шансів кинути палити, ніж ті, хто палив лише сигарети.

Ці дослідження доповнюють "зростаючу кількість доказів того, що [альтернативні курильні продукти], не є більш безпечнішими, ніж [звичайні сигарети], і пропонують чіткі рекомендації не використовувати тютюн в будь-якому вигляді", - заявляють Петраче і де Боєр.

Сумнівний маркетинг

У 2019 році Американська асоціація кардіологів випустила рекомендацію, яка закликає посилити федеральне регулювання таких систем доставки нікотину, як системи нагрівання тютюну.

"Хоча в таких пристроях, як iQOS, тютюн нагрівається, але не спалюється, ці продукти генерують шкідливі і потенційно шкідливі компоненти у кількостях, які досить легко виявити. Це такі летючі органічні сполуки, поліциклічні ароматичні вуглеводні і чадний газ, хоча і на більш низьких рівнях, ніж сигаретний дим".

"Оскільки не існує безпечного порогу впливу цих шкідливих і потенційно шкідливих компонентів, альтернативні курильні вироби повинні бути включені в усі комплексні закони про заборону куріння та інші стратегії боротьби з тютюном", - йдеться в повідомленні асоціації.

Однак в 2020 році Управління з контролю за продуктами і ліками (FDA) дозволило компанії Philip Morris, виробнику iQOS, заявити в своїй рекламі, що перехід від звичайних сигарет до систем нагрівання тютюну може знизити вплив шкідливих хімічних речовин на споживачів.

"Примітно, що FDA не дозволило IQOS рекламувати себе як систему, що знижує ризики для здоров'я, пов'язані з курінням сигарет, заявивши, що немає достатніх доказів на підтримку цього твердження", - йдеться в звіті програми щодо відмови від куріння і профілактики куріння організації "Truth Initiative".

"Занепокоєння викликає те, що користувачі можуть припустити, що дозволене твердження про "зниження впливу" може означати "зниження ризику" і це може стимулювати використання IQOS, особливо серед тих, хто раніше не використовував нікотинові продукти", - йдеться в звіті.

Раніше "Телеграф" писав про те, як корпорації нав’язують дітям "безпечне" куріння.