"Легальний ринок електронних сигарет відданий на відкуп великим компаніям". Як корпорації нав'язують дітям "безпечне" куріння

Світ охопила епідемія. Вона масова, до неї схильний практично будь-який вік і триває недуг вже кілька років. Ні, це не розповідь про коронавірус або черговий грип. Все прозаїчніше - йдеться про куріння через електронні пристрої - IQOS, Glo і вейп.

Нові сигарети

Однією з найбільш вразливих аудиторій в плані споживання пристроїв нагрівання тютюну стали підлітки. Ще в 2019 році Управління з контролю за харчовими продуктами і лікарськими засобами (Food and Drug Administration - FDA) в США говорило про дуже швидке зростання популярності пристроїв для куріння. Тоді в FDA вимагали обмежити продаж девайсів для нагрівання неповнолітнім і заборонити виробництво ароматизованих стіків (ТВЕН), у яких зовсім немає смаку тютюну. Частково ще за президентства Трампа деякі штати стали продавати тютюнові та електронні вироби.

Але це за океаном, а в Україні ситуація в сторону заборони "нових сигарет" мінятися не хоче. Найбільше це стосується підлітків, для яких куріння нібито "нешкідливих" електронних гаджетів стало нормою життя.

"Нібито" тому, що не дивлячись на масу досліджень, які говорять про нешкідливість вживання вейпа і систем нагрівання тютюну, є в мережі і зовсім протилежні наукові дані. Європейське респіраторне суспільство, Національна Академія США і низка авторитетних медичний центрів України кажуть, що такі пристрої завдають такої ж шкоди організму, як і звичайні сигарети.

Що відбувається з електронними сигаретами в світі дітей і підлітків - розбирався "Телеграф".

Страшна статистика

На очі нашого видання потрапила публікація секретаря Національної спілки журналістів України Сергія Лямця, в якій він розповідає про справжній стан речей в нашій країні. Автор звертає увагу на те, що курити електронні пристрої починають набагато раніше, ніж звичайні сигарети.

"Діти розповіли мені дику статистику. У 7-8 класах школи вже багато стабільно курять. Для віку 11-13 вейп - звичайне явище. У них є знайома дівчинка, яка курить з 9 років.

Якщо ви почнете називати це "шкідлива звичка" - це відразу не те. Куріння дітей - це частина стилю. Як матюкатися по всіх усюдах (думаю, ви теж помічали).

В інтернеті знайшов статистику з цього приводу. Згідно зі звітом Глобального опитування молоді щодо вживання тютюну, вже в далекому 2017 році 40,3% українських дітей (!!!) пробували курити е-сигарети, а 18,4% дітей у віці 13-15 років є постійними курцями е-сигарет. З тих пір пройшло майже чотири роки. Дитяче куріння сьогодні - це епідемія небезпечніша за COVID-19", - пише Сергій.

Якщо пройти серед дня під час перерви повз практично будь-якого середнього навчального закладу, то можна побачити підлітків-курців. Деякі ховаються або виходять за територію, а деякі "парять" відкрито. Вся справа в тому, що є багато місць, так званих "айкос-френдлі" і "вейп-френдлі", в яких можна курити електронні сигарети. У школах позначок, що забороняють саме пристрої нагріву тютюну - не має.

Законне куріння

Здавалося б, проблема на поверхні і її потрібно вирішувати. Однак, для цього матеріалу нам було дуже складно знайти компетентних спікерів. Як тільки мова заходила про електронні сигарети, експерти всіх рівнів знаходили безліч виправдань, щоб не спілкуватися на цю тему.

Ми звернулися за коментарем до освітнього омбудсмену України Сергія Горбачова. Він зазначив, що повніше, ніж в Законі України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення" - про куріння не скажеш. Отже, в документі йдеться, що дійсно, навіть для куріння електронних девайсів є спеціально відведені місця:

у ліфтах і таксофонах;

в приміщеннях і на території установ охорони здоров'я;

в приміщеннях і на території навчальних закладів;

на дитячих майданчиках;

у приміщеннях та на території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної культури і спорту;

в під'їздах житлових будинків;

у підземних переходах;

у транспорті загального користування, що використовується для перевезення пасажирів;

в приміщеннях закладів ресторанного господарства;

у приміщеннях об'єктів культурного призначення;

у приміщеннях органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших державних установ;

на стаціонарно обладнаних зупинках маршрутних транспортних засобів.

У місцях та закладах, де куріння заборонено, має бути розміщена наочна інформація, яка складається із графічного знака про заборону куріння та тексту такого змісту:

А в спеціально відведених для куріння місцях розміщується наочна інформація, яка складається із відповідного графічного знака та тексту такого змісту: "Місце для куріння. Паління шкодить Вашому здоров'ю!".

Думки психологів

Далі ми вирушили до психологів з питанням: "Що робити з підлітками, які палять?". Практикуючий психолог, засновник методу Аніма-терапії Євген Хавренко впевнений, що проблема не тільки в курінні серед неповнолітніх. Вейпи, IQOS і Glo - тільки вершина айсберга.

"Куріння серед підлітків - дійсно проблема, але не окрема, а як складова цілого комплексу. По суті, це наркоманія, причому найширший її спектр - від ігроманії, порно і кави до важких фізичних залежностей. Зараз зростає напруженість у суспільстві. Звідси виникає потреба її знижувати штучно, за допомогою речовин. І це призводить до залежностей", - говорить фахівець.

За його словами, підлітки ведуться на наслідування. Втім, дорослі теж.

"Ми всі хочемо долучитися до успішності, яку нам показує реклама. Зараз сильно помітний акцент на споживання. Ми ж говоримо не про те, що IQOS гарні, а про те, що вони трохи менше шкодять здоров'ю ніж сигарети. Але це все одно якийсь вид наркотику", - зазначає Євген.

Щодо "нешкідливості" вейпів і пристроїв для нагрівання тютюну у психолога також є сумніви.

"Для вивчення, наскільки вони нешкідливі складно сказати, тому що будь-які дані в інтернеті можна замовити", - додає Євген.

Про складність питання проблеми підліткового куріння говорить і друга наша співрозмовниця - практикуючий дитячий і сімейний психолог Юлія Букіна.

"Дитяче куріння - це непросте питання в якому багато компонентів. Один з них - їм хочеться бути дорослими. Стосується куріння в основному підлітків. Дівчинка, яка з початкової школи курить, далеко не одна. Зараз підлітковий вік починається не з 12-13 років, а раніше - з 9-11. Доросла поведінка для дітей - це куріння, матюки, зарозуміла поведінка. На них ще впливає реклама, яку вони дивляться. Також електронні сигарети популяризуються в різних серіалах та кліпах. Дорослі курять, їм можна, то чому не можна мені?", - зазначає Юлія.

Євген Хавренко каже, що існують дві основні небезпеки: доступність і відсутність відчутної шкоди.

"Є таке поняття: "пивний алкоголізм". Людина ніби небагато п'є бурштинового напою, але кожен день. На відміну від алкоголіка, який вживає горілку, і після болісного похмілля на якийсь час може відмовитися від "зеленого змія", пиво втягує непомітніше, але набагато сильніше, - розповідає психолог. - Те ж саме - вейпи і системи нагрівання тютюну. Шкода менш відчутна, ніж від сигарет. Вона непомітна. Я багато разів звертав увагу, що діти можуть годинами пускати пар з електронних нагрівачів і навіть цього не помічати. Людина, яка викурює сигарети - насичується їх компонентами. Від електронних пристроїв набагато менше. Відповідно, зростає споживання".

Рекомендації психологів

Наші співрозмовники запропонували кілька шляхів вирішення. Юлія Букіна вважає, що потрібно працювати безпосередньо з дітьми, роз'яснювати, просвіщати, розповідати.

"Я за запобіжні дії. Потрібно маркувати кожну пачку написами і картинками щодо шкоди куріння. На підсвідомості воно відкладається і потім думки, що електронні сигарети насправді шкідливі з'являються самі собою. Також діти, нарешті, почнуть розуміти, що курити - неестетично, некрасиво. Новий законопроект в Раді також може вплинути на антікурітельная кампанію. На перший погляд - це нудні, дивні речі. Але, регулярні бесіди про шкоду і те, що курити некрасиво - працюють", - говорить Юлія.

Психолог підтримує стресові методи, які можуть налякати підлітків і через це дитина зайвий раз задумається, перш ніж візьме в руки небезпечний для здоров'я предмет.

"Крім того, я бачу доречність шокових терапій. Страшні фото та інше. Зовсім недавно був випадок, коли у дитини в руці вибухнув вейп. Наша психіка захищається від неприємного. Якщо показувати шок-контент регулярно, то на дітей подіє огида. Бажання курити буде пропадати", - додає Букіна.

Обов'язково потрібні сучасні технології і ніякої "совдепії", інакше діти не сприймуть, вважає вона.

"Також в навчальних закладах потрібно проводити попереджувальні заходи. Але, робити це потрібно на сучасний манер. Як люблять діти - з використанням сучасних технологій, інтернету і соціальних мереж. Такі заходи повинні бути неформальними і тематичними. Наприклад, старші класи готують презентації для молодших і розповідають про шкоду вейпів. Або взагалі, кілька класів різного віку роблять щось разом. Але далеко не всюди працівники сфери освіти прогресивні і йдуть в ногу з часом. Без технологій дітей не вийде зацікавити", - впевнена наша співрозмовниця.

Обидва психолога сходяться на думці, що потрібно безпосередньо звертатися до батьків підлітків-курців.

"Повинна проводиться робота в сім'ях. Мама і тато курять - дитина їх наслідує. Або ж просто в родині немає порозуміння з підлітком. А без нього буде протест і боротьба.

Конфлікти в родині погіршують ситуацію - діти дистанціюються з почуття протиріччя", - говорить Букіна.

Хавренко додає, що часто батькам простіше пустити ситуацію на самоплив, ніж пробувати щось поміняти в собі і дитині.

"Батьки - складний фактор. Важливо, хто і як виховує своїх дітей. Якщо дитина надана сама собі і не бачить в батьках авторитету, то вона піде за друзями-товаришами. Якщо батьки не готові самі прийняти, що винна не дитина, а є і їх участь, то ситуація патова. Їм легше прийняти залежність дитини і відмовитися від допомоги, ніж змінити його життя", - зазначає він.

Також Хавренко і Букіна вважають, що школам, як інституціям, потрібно повертати довіру дітей. Працівникам освіти слід поміняти своє ставлення до учнів.

"Що стосується куріння в школі. Зараз для підлітків вона (школа - авт.) не є авторитетом. Діти часто не розуміють, навіщо вони туди ходять. Немає розуміння про дотримання правил, - ділиться думкою Букіна. - Школі потрібно встановлювати свій авторитет і привчити учнів поважати вчителів. Якщо немає авторитету у викладача, то ніякі методи не спрацюють. Діти ж дуже чутливі до випадків, коли дорослі говорять неправду, коли вони несправедливі до них. До дітей теж потрібно ставитися з повагою. Тоді правил будуть дотримуватися всі. З'являться межі поведінки".

Євген Хавренко додає, що шкільній владі потрібно візуалізувати попередження.

"Локально проблему куріння "безпечних" сигарет на території школи, і тим більше в класі, може усунути директор. Таблички, розпорядження і так далі - тоді доводи про нешкідливість курильних приналежностей працювати не будуть. Вчителі, які в підсумку будуть робити зауваження, будуть відчувати за собою силу. Але зараз все впирається в керівництво освітнього сектора району, міста і так далі", - говорить психолог.

Політичне лобі

У електронних пристроїв для куріння, як у альтернативи сигаретам є велика перевага - їх не називають курінням. Компанія British American Tobacco (виробник Glo) та Philip Morris International (виробник IQOS) говорять, що це "екосистеми".

Діти вірять цим фактом і їх не зупиняє дорожнеча пристроїв (від ~400 до ~1600 грн) або ж вікові обмеження щодо продажу. Завжди можна попросити умовну "старшу сестру" купити тобі пристрій і стіки до нього.

Журналіст Сергій Лямець каже, що таке фривольне ставлення влади до "екосистем" пов'язано з серйозним політичним лобі, яке, на його думку просувають від "Слуги народу". Вище ми вже писали, що проблему куріння серед підлітків коментують дуже неохоче.

"Депутати із завидною завзятістю пробивають тисячі правок до закону про ринок землі. Вони збираються на позачергові сесії, щоб виконати "домашнє завдання" від МВФ. Але коли доходить до прийняття антитютюнового дитячого закону - ніяк не можуть зібратися з мужністю. Вже більше півтора роки в парламенті бовтається законопроект, який покликаний комплексно посилити антитютюнове законодавство. І його досі не прийняли навіть у першому читанні!

Йдеться про антитютюновий законопроєкт №4358. Величезний за масштабом документ, який повинен, в першу чергу, ліквідувати прірву між звичайними сигаретами і вейпами/IQOS/Glo. Їх потрібно визнати такою ж небезпекою, як звичайні сигарети, і заборонити їх рекламу. Якщо нас турбують долі дітей, звичайно.

Законопроект №4358 вже тричі (!) допрацьовували, для чого спеціально відкликали. А, наприклад, 19 травня внесли його розгляд до другої частини списку. Зазвичай до розгляду законопроектів, які знаходяться в цій частині списку, депутати просто не доходять. Це означає, що його цілеспрямовано "затирають", щоб довше не розглядати", - пише Сергій Лямець.

Журналіст додає, що законопроєкт на даний момент урізали, з нього зняли деякі жорсткі обмеження.

"Дорослі споживачі не постраждають, вони як і раніше зможуть вільно купувати улюблені "не-сигарети". Але з законопроєкту зникли правки, які захищали дітей від спокуси купити ці вироби (зокрема, з документа прибрали так звану "викладку": привабливі сигаретні пачки, підсвічені яскравим світлом, на стилізованому тлі, які використовують у вітринах магазинів для непрямої комунікації з курцями). Тобто прибрали норму, яка, по суті, забороняла робити вейпи і IQOS/Glo частиною стилю сучасної успішної стильної людини без компромісів", - додає Лямець.

Журналіст упевнений: через те, що ринок електронних пристроїв нагрівання тютюну новий і вже приносить мільярди доларів по всьому світу, він буде завойовувати вплив через діючу владу.

"Сьогодні головний лобіст тютюнових компаній серед "Слуг народу" - глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія... Його вже ловили на співпраці з табачниками, коли він намагався "збити" підвищення акцизів. Депутат навіть відкрито заявив, що вів переговори з Philipp Morris, і ті йому обіцяли якісь виплати в бюджет в обмін на голосування за зниження акцизів. Йшлося про поправку в законопроект №4278 (щодо міжнародних поштових відправлень), яка передбачала зниження на 30% акцизів на тютюнові вироби для IQOS/glo. Сума недоотриманих податків від правки Арахамії склала б 3 млрд грн. У будь-якій країні за таке депутат пішов би під суд за корупцію. Але не в нас, адже у нас президент курить IQOS і обідає з контролером тютюнової монополії "Тедіс", - стверджує Лямець.

Секретар Національної спілки журналістів України пише, що останній раз в законопроект №4358 внесли три важливих зміни:

"Перше. Із законопроекту викинули заборону викладки сигарет у вітринах. А це саме те, на що клюють насамперед діти. Зараз табачники красиво викладають сигарети і пристрої на яскравому кольоровому тлі в рамках, боксах і панно. Вони використовують аксесуари з тютюновими брендами, створюють гігантські пачки, які привертають увагу. Така форма стимулювання продажів спрямована перш за все на дітей і молодь, для яких тютюнова продукція перетворюється в спокусливий товар, елемент життєвого стилю сучасного жителя мегаполісу без компромісів.

Тютюнові компанії називають це "інформуванням споживача".

Друге. Ароматизовані сигарети і тютюн для самокруток (з ментолом, фруктові смаки та ін.), а також рідини для вейпів будуть заборонені, а ось ТВЕН зі смаками - дозволені для продажу.

Зараз тютюнові вироби з характерним запахом займають майже четверту частину всього ринку тютюнових виробів. Всі ці "смачні" штуки мають яскраві упаковки і розраховані на те, щоб залучити молодих людей. Смакові й ароматичні речовини небезпечні, оскільки роблять такі вироби більш привабливим, і тим самим разом з нікотином підсилюють появу залежності.

Діти і молодь починає палити саме через ароматизовані сигарети.

По суті, Верховна Рада перерозподілить ринок вейпів на користь стіків IQOS/glo. Діти, які втягували в легені ароматний хімічний дим, тепер будуть втягувати ароматний нікотин, який з медичної точки зору є чистою отрутою.

Третє. Медичні попередження на сигаретах і тютюнових виробах для куріння покриють 65% пачки (картинка + текст), а ось для стіків наклейку зменшили до розміру 30% від пачки. Причому, там не буде картинки прокурених чорних легенів, убитих нікотином. Але ж можливо, саме ця частина розкритого людського тіла когось відлякала від покупки сигарет, адже яка вже тут гламурність в раку легенів?

Що стосується самих пристроїв для нагрівання IQOS/glo - з них повністю видалили всі медичні попередження. Ну а що, це ж елемент стилю, культури. А не якись там пристрій, що вбиває легені наших дітей".

Сергій Лямець впевнений, що через такі правки з поширенням електронних пристроїв нагрівання тютюну потрібно боротися серйозними обмеженнями. За його словами, з останньої версії вже зникли ті норми, які могли б серйозно вдарити по епідемії дитячого куріння. Заради них, журналіст переконаний, варто:

заборонити рекламу IQOS / Glo;

перестати гратися в "Айкос френдлі" приміщення "і обмежити куріння IQOS / glo в громадських місцях;

наклеювати на пачки з стиками медичних попереджень;

заборонити ароматизовані сигарети.

Альтернативне рішення

Однак, є альтернативне рішення, яке пропонує психолог Євген Хавренко. І воно дійсно може спрацювати на його думку, якщо тютюнові корпорації готові відповідати за свої вчинки.

"Подивіться на вибори. Нічого не треба вигадувати. Йде соціальна реклама, білборди, підкуп блогерів, створення центрів. Масивна інформаційна атака. Те ж саме з курінням, точніше, боротьбою з ним. Але якщо є шкурний інтерес. Я сумніваюся, що сьогодні у кось впливового є бажання щось змінювати. Це договорняки з корпораціями.

Ще у нас зараз з'явилася надмірна толерантність - ми не повинні втручатися в чужу справу. Дорослі бояться підходити до дітей на вулиці. Ми зараз знаходимося в самому кошмарному місці з точки зору китайців - в епосі змін. З'явилася точка біфуркації (неповернення - авт).

Легальний ринок електронних сигарет відданий на відкуп великим компаніям. Вже не держава вносить свої корективи і піклується про громадян, а корпорації. Держава усувається від соціальних тем.

Є одне рішення. З корпораціями ми боротися не можемо. А обмежувати дітей і пропагувати, що це шкідливо - слабка спроба. Таких зусиль недостатньо.

Працює один принцип - протиставити іншу ідею. Більш цікаве заміщення. Але для цього повинна бути воля відповідальних. Знову повертаємося до корпорацій. Тільки так можна досягти успіху. Авторитарний шлях придушення нічого не принесе", - резюмує Євген.