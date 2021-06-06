Яке свято 6 червня: народні прикмети і заборони

У неділю, 6 червня, вшановується пам'ять преподобного Микити Переславского, чудотворця. День був присвячений цілющій рослині шипшині. Вважалося, що саме з цього дня починається справжнє літо.
Микита народився в місті Переславль-Залеський в XII столітті. В юності одружився, був збирачем податків у князя Долгорукого і віддавався багатьом порокам, проте пізніше покаявся, почувши слова пророка Ісайї.
Залишивши будинок і сімейство, Микита пішов у Нікітський монастир поблизу Переславля. За своє подвижницьке життя преподобний отримав від Господа дар чудотворення. Святий був убитий в травні 1186 року, коли його ближні спокусилися на церковні залізні вериги (ланцюги), сплутавши їх зі срібними.
Вважалося, що саме з 6 червня починається справжнє літо. Говорили: "Шипшина цвіте - рум'янець року веде". У народі помітили, що ця рослина може впливати на душевний стан людини - рятувала від печалі, розчарування, апатії. Гілки шипшини з квітками приносили в будинок, тому що вірили, що це віджене від сімейства нечисту силу.
Народні прикмети 6 червня
Що не можна робити 6 червня
Заборонено цієї неділі зрізати або зривати квіти - любов і сімейне благополуччя зникне.
Небажано 6 червня влаштовувати прання або самому довго лежати у ванні - змиєте з себе удачу.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що синоптики прогнозуют на 6 червня дощі, але будет тепло.