Яке свято 6 червня: народні прикмети і заборони

У неділю, 6 червня, вшановується пам'ять преподобного Микити Переславского, чудотворця. День був присвячений цілющій рослині шипшині. Вважалося, що саме з цього дня починається справжнє літо.

Микита народився в місті Переславль-Залеський в XII столітті. В юності одружився, був збирачем податків у князя Долгорукого і віддавався багатьом порокам, проте пізніше покаявся, почувши слова пророка Ісайї.

Залишивши будинок і сімейство, Микита пішов у Нікітський монастир поблизу Переславля. За своє подвижницьке життя преподобний отримав від Господа дар чудотворення. Святий був убитий в травні 1186 року, коли його ближні спокусилися на церковні залізні вериги (ланцюги), сплутавши їх зі срібними.

Вважалося, що саме з 6 червня починається справжнє літо. Говорили: "Шипшина цвіте - рум'янець року веде". У народі помітили, що ця рослина може впливати на душевний стан людини - рятувала від печалі, розчарування, апатії. Гілки шипшини з квітками приносили в будинок, тому що вірили, що це віджене від сімейства нечисту силу.

Народні прикмети 6 червня

Шипшина 6 червня пахне сильніше, ніж зазвичай - прикмета, яка говорить, що треба чекати дощу.

Якщо в цей день зацвіла шипшина - вважалося, що прийшло літо, і холодів більше не буде до самої осені.

Бджоли над акацією в'ються - буде дощ, над горобиною в цвіту - до ясної погоди.

Народжені 6 червня зазвичай міцні і красиві, але їм завжди потрібна допомога інших людей. Носити їм слід яшму.

Що не можна робити 6 червня

Заборонено цієї неділі зрізати або зривати квіти - любов і сімейне благополуччя зникне.

Небажано 6 червня влаштовувати прання або самому довго лежати у ванні - змиєте з себе удачу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що синоптики прогнозуют на 6 червня дощі, але будет тепло.