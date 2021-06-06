Дощі з грозами накриють майже всю територію України: якою буде погода 6 червня

У неділю, 5 червня, в більшості українських областей очікуються дощі з грозами.

Це випливає з прогнозу Укргідрометцентра.

За його даними, в останній вихідний сухо буде лише в Рівненській, Житомирській, Черкаській, Кіровоградській і Херсонській областях.

У решті регіонів сухо буде вночі, а вже вдень почнуться дощі.

Найбільш теплою погода буде на Закарпатті, там температура повітря підніметься до +23...+25 градусів. Найнижча температура буде зафіксована на Сході і в Центрі, там стовпчик термометра покаже +20...+22.

В інших регіонах +21...+23.

Схожий прогноз дала і синоптик Наталія Діденко.

"6-го червня розраховуйте на періодичні дощі практично повсюди в Україні. Подекуди до дощів приєднається гроза та шквал.", - написала вона в своєму телеграм-каналі.

Як повідомлялося раніше, в Маріуполі Донецької області пройшла злива, в результаті якої вулиці перетворилися на річки.