Вперше майже за рік в Україні менше тисячі хворих COVID-19 за добу: свіже зведення

В українських центрах тестування за добу зареєстрували 937 громадян з COVID-19.
Про це йдеться в звіті Міністерства охорони здоров'я на неділю 6 червня.
Відзначимо, що в Україні менше 1000 випадків на добу в останній раз було 3 серпня 2020 року, тоді це число склало 990 чоловік.
Згідно з даними статистики за день в Україні:
З початку пандемії в країні вірусом заразилися 2,21 млн осіб, вилікувалися 2,09 громадян, померли 51,1 тисячі.
За день більше хворих:
Нагадаємо, що 3 червня Україна отримала ще партію вакцин від COVID-19 за програмою COVAX, яка допомагає із забезпеченням вакциною бідних країн.