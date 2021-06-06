Вперше майже за рік в Україні менше тисячі хворих COVID-19 за добу: свіже зведення

В українських центрах тестування за добу зареєстрували 937 громадян з COVID-19.

Про це йдеться в звіті Міністерства охорони здоров'я на неділю 6 червня.

Відзначимо, що в Україні менше 1000 випадків на добу в останній раз було 3 серпня 2020 року, тоді це число склало 990 чоловік.

Згідно з даними статистики за день в Україні:

994 українці потрапили до лікарень,

42 людини померло,

вилікувалися 4516 громадян,

16749 людей пройшли тести ПЦР.

З початку пандемії в країні вірусом заразилися 2,21 млн осіб, вилікувалися 2,09 громадян, померли 51,1 тисячі.

За день більше хворих:

131 в Дніпропетровській області,

102 людини захворіли коронавірусів в Києві,

на Київщині 81 українець захворів на "короною",

79 людей підхопили COVID в Миколаївській області,

на Херсонщині 61 житель отримав позитивний ковід-тест.

Нагадаємо, що 3 червня Україна отримала ще партію вакцин від COVID-19 за програмою COVAX, яка допомагає із забезпеченням вакциною бідних країн.