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Обретіння глави Іоанна Предтечі: народні прикмети і заборони 7 червня

Обретіння глави Іоанна Предтечі: народні прикмети і заборони 7 червня
00:01 Сьогодні Телеграф

У понеділок, 7 червня, православні християни згадують Третє знайдення глави Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна. Цей день називають Івановим, Іван - Медяні роси.

Іоанн вважається найближчою людиною для Ісуса Христа серед його послідовників. Він передбачив як прихід Спасителя, так і його жертву в ім'я віри. Сам хрестив Ісуса в водах Йордану.

Іоанн викривав пороки і гріхи. Хреститель відкрито виступив проти царя Ірода за те, що той відібрав у свого брата Пилипа дружину Іродіяду. За це Іоанн був заточений в темницю, але звільнений за підтримку іудейського народу. Сама Іродіада дуже не злюбила Іоанна. Вона намовила свою дочку попросити у Ірода голову пророка. Прохання царю не сподобалося, але бажання він виконав.

Згідно з переказами, Іродіада не вирішила ховати голову Хрестителя разом з тілом, а заховала її в своїх покоях. Після цього голову Іоанна знаходили і знову втрачали. Так, 7 червня (25 травня за старим стилем) датується Третє знайдення глави Іоанна Хрестителя.

Медовими росами день прозвали за те, що нерідко ранкові опади 7 червня бувають з медовим присмаком - все через виділення попелиць і черв'яків, які харчуються соками рослин. Вважалося, що такі "роси" завдають шкоди. Говорили: "Медова роса солодко стелиться, та боляче виїдає".

роса на траве божьи коровки

Народні прикмети 7 червня

  • Рясна роса вранці - прикмета того, що буде сонячний і теплий день. Якщо роси, навпаки, немає, то після обіду, швидше за все, дощ буде.
  • Горобина зацвіла пізно - осінь довгою буде.
  • По цьому дню примічали, який буде врожай грибів. Якщо йшов дощ, то вважалося, що серпень буде холодний, і грибів в лісі не знайдеш.
  • Народжені 7 червня, як правило, доживають до глибокої старості. Носити їм слід сапфір.

Що не можна робити 7 червня

  • Вірили, що в перший понеділок червня виходячи з дому не слід відразу дивитися на небо, інакше можна залучити невдачу.
  • З цієї ж причини 7 червня не можна надягати темний одяг.
  • Не можна допускати в цей день конфлікти з близькими людьми.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які церковні свята будуть відзначати українці в червні.

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Тетяна Кармазіна
Автор: Тетяна Кармазіна Редактор стрічки новин
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