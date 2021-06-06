У полоні у РФ перебуває дев'ять українських журналістів, і кожному з них загрожує мінімум 20 років в'язниці

У російських в'язницях незаконно утримуються дев'ять українських журналістів з Криму, один знаходиться під домашнім арештом.

Про це з нагоди Дня журналіста повідомляє Міністерство закордонних справ в Facebook.

"З перших днів окупації Росія розпочала тиск та репресії проти вільної професійної журналістики у Криму. На сьогодні незалежна журналістика на півострові повністю знищена як явище", - йдеться у повідомленні.

У МЗС зазначили, що за свою журналістську діяльність і громадянську позицію представників ЗМІ переслідують і незаконно утримують у в'язницях.