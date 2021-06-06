У полоні у РФ перебуває дев'ять українських журналістів, і кожному з них загрожує мінімум 20 років в'язниці

У російських в'язницях незаконно утримуються дев'ять українських журналістів з Криму, один знаходиться під домашнім арештом.
Про це з нагоди Дня журналіста повідомляє Міністерство закордонних справ в Facebook.
"З перших днів окупації Росія розпочала тиск та репресії проти вільної професійної журналістики у Криму. На сьогодні незалежна журналістика на півострові повністю знищена як явище", - йдеться у повідомленні.
У МЗС зазначили, що за свою журналістську діяльність і громадянську позицію представників ЗМІ переслідують і незаконно утримують у в'язницях.
Наразі 9 громадянських журналістів, незаконно утримуються в російських тюрмах, один перебуває під домашнім арештом. Це - Сервер Мустафаєв, Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Сейран Салієв, Ремзі Бекіров, Руслан Сулейманов, Осман Арифмеметов, Рустем Шейхалієв, Амет Сулейманов.
10 березня у тимчасово окупованому Сімферополі російська ФСБ затримала журналіста “Крим Реалії” Владислава Єсипенка.
Нагадаємо, у березні російський суд засудив 62-річного кримського активіста Олега Приходька до 5 років колонії суворого режиму.