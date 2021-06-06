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З Днем журналіста 2021! Привітання в листівках і картинках українською

З Днем журналіста 2021! Привітання в листівках і картинках українською
Оновлено 10:15 Нд, 6 Червень 2021 Телеграф

Щорічно 6 червня в Україні відзначається День журналіста.

Союз журналістів України був створений 23 квітня 1959 року, а в 1992 році був прийнятий до складу Міжнародної федерації журналістів. Після розвалу СРСР, коли Україна здобула незалежність, Союз журналістів України був перейменований в Національний союз журналістів України.

Через пару років, першим президентом України Леонідом Кравчуком був прийнятий указ № 251/94 від 25 травня 1994 року про святкування 6 червня нового професійного свята - Дня журналіста в Україні.

Сьогодні дуже важливо, щоб у вільній країні ЗМІ не залежали від політиків і не контролювалися ними.

"Телеграф" вітає журналістів з їх святом і пропонує привітати професіоналів красивими листівками і картинками:

Вітаємо українських журналістів з їх професійним святом. Шлях журналіста непростий, потрібно боротися з багатьма спокусами і знаходити лазівки в дії протиборчих сил. Нехай же ваша інформація завжди буде найсвіжішої і найцікавішою!

Дорогий журналіст, ти буваєш в самих різних місцях, відриваючи спеціально для нас свіжі, цікаві новини. Дякую! Бажаю, щоб робота кипіла, новини були тільки позитивними і цікавими. З Днем журналіста України!

Що краще за все побажати журналісту? Кожен справжній журналіст хоче знайти сенсацію. Кожен успішний журналіст знаходить багато сенсацій. Нехай той, хто слухає це привітання, знаходить навколо себе стільки сенсацій, стільки успіху і стільки журналістів, щоб завжди залишатися самим сенсаційним з них!

Я вітаю тебе з Днем журналіста України і хочу сказати, що такі люди як ти допомагають нам завжди знати все найцікавіше і найважливіше, що відбувається в світі. Спасибі тобі за наші знаня і те, що ми вільно орієнтуємося в сучасному житті.

Нагадаємо, що 6 червня вшановується пам'ять Микити Стовпника і Ксенії Петербурзької.

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Тетяна Кармазіна
Автор: Тетяна Кармазіна Редактор стрічки новин
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День журналиста, Привітання, Листівки, Свята, Україна.
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