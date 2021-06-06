З Днем ангела, Оксана! Яскраві вітання українською на іменини 2021

6 червня православні християни вшановують пам'ять блаженної Ксенії Петербурзької. Також в цей день відзначається народне свято - Микита Стовпник.

Свята Ксенія народилася між 1719 і 1730 роками. Жила з чоловіком в Санкт-Петербурзі, а після його смерті роздала все своє майно і стала носити речі покійного чоловіка, називала себе його ім'ям. Протягом 45 років блукала по місту і невпинно молилася. Ксенія Петербурзька померла близько 1803 року. До лику святих її зарахували в 1988 році.

З грецького ім'я "Оксана" перекладається як "чужинка", "мандрівниця", "гостя".

Оксана любить доводити свою правоту, її дуже важко переконати в чомусь. Не дає себе в образу, самостійна. Часто непередбачувана. Прямолінійна і принципова, що не завжди подобається протилежній статі. По-справжньому любить тільки раз в житті, але навіть по любові не завжди виходить заміж.

В цей день "Телеграф" зібрав в матеріалі красиві листівки і картинки на українській мові з Днем ангела Оксани:

Раніше "Телеграф" повідомляв, що погода на 6 червня буде дощовою і з грозами.