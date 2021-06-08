Яке свято 8 червня: народні прикмети і заборони

У православній церкві 8 червня вшановують пам'ять Карпа, який був одним з учнів святого Павла. За прикметами, 8 червня добре ловляться Коропи (коропи). У народному календарі дата отримала назву Карп-Карполов.
Короп зарекомендував себе як людина доброчесний і володіє високою чистотою розуму. За ці прекрасні якості апостол Павло поставив його єпископом Берії Фракийської.
У народі короп став дуже відомий і шанований, оскільки його ім'я співзвучне з назвою одного з виду риб, і рибалки завжди намагалися молитися Карпу про хороший улов.
В цей день зазвичай запрошували в будинок пічника, щоб він перевірив і при необхідності поправив піч. Прийнято було ставитися до пічника з великою повагою, оскільки саме від їх роботи залежало, наскільки тепло і затишно буде в будинку, особливо, взимку.
У цей час починають цвісти пізні сорти сливи, а з 8 по 15 червня заведено сіяти насіння зимової редьки, капусти броколі, ріпи.
Народні прикмети:
Заборони дня:
Раніше "Телеграф" повідомляв, що синоптики прогнозуют на 6 червня дощі, але будет тепло.