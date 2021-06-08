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Вівторок, 08.06.2021
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Яке свято 8 червня: народні прикмети і заборони

Яке свято 8 червня: народні прикмети і заборони
00:01 Сьогодні Телеграф

У православній церкві 8 червня вшановують пам'ять Карпа, який був одним з учнів святого Павла. За прикметами, 8 червня добре ловляться Коропи (коропи). У народному календарі дата отримала назву Карп-Карполов.

Короп зарекомендував себе як людина доброчесний і володіє високою чистотою розуму. За ці прекрасні якості апостол Павло поставив його єпископом Берії Фракийської.

У народі короп став дуже відомий і шанований, оскільки його ім'я співзвучне з назвою одного з виду риб, і рибалки завжди намагалися молитися Карпу про хороший улов.

В цей день зазвичай запрошували в будинок пічника, щоб він перевірив і при необхідності поправив піч. Прийнято було ставитися до пічника з великою повагою, оскільки саме від їх роботи залежало, наскільки тепло і затишно буде в будинку, особливо, взимку.

У цей час починають цвісти пізні сорти сливи, а з 8 по 15 червня заведено сіяти насіння зимової редьки, капусти броколі, ріпи.

Народні прикмети:

  • Раки виходять на берег - перед дощем і негодою.
  • Качки без кінця пірнають і плескалися у воді - до дощу.
  • Риба в річці грає у поверхні води - до сирої погоди.
  • Приплив ріки - до ясної погоди, відлив - до опадів.
  • Багато квіток на горобині - до врожаю вівса, а ось погане цвітіння обіцяє неврожай.
  • Комарі роєм літають - на гарну погоду.

Заборони дня:

  • Не слід цього вівторка брати в борг і давати самому.
  • Не рекомендується відмовляти в гостинності кому-небудь.
  • Чи не коштує 8 червня бігати.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що синоптики прогнозуют на 6 червня дощі, але будет тепло.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор стрічки новин
Перегляди: 34

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Свята, Прикмети, Традиції, Заборони.
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