Дощі будуть, але тепло не піде: синоптики озвучили прогноз погоди в Україні на 8 червня

У вівторок 8 червня в більшій частині територій України буде дощ.

Про це в своєму прогнозі 7 червня повідомила синоптик Наталія Діденко.

За її словами менша ймовірність опадів у відео дощу буде на північному заході України - на Волині, Рівненщині та Житомирщині, а також на південному заході - в Криму Миколаївській та Одеській областях.

Повітря в середньому по країні буде нагріватися від +19 до +24 градусів.

У столиці України від 8 червня погода буде дощовою. Повітря буде нагрітий від +21 до +23 градусів.

Карта: УГМЦ

Варто відзначити, що грози у вівторок очікуються по всіх територіях країни.

Карта: УГМЦ

Нагадаємо, що раніше українські метеорологи розповіли, якою буде погода в країні в червні і липні.