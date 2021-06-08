Дощі будуть, але тепло не піде: синоптики озвучили прогноз погоди в Україні на 8 червня

У вівторок 8 червня в більшій частині територій України буде дощ.
Про це в своєму прогнозі 7 червня повідомила синоптик Наталія Діденко.
За її словами менша ймовірність опадів у відео дощу буде на північному заході України - на Волині, Рівненщині та Житомирщині, а також на південному заході - в Криму Миколаївській та Одеській областях.
Повітря в середньому по країні буде нагріватися від +19 до +24 градусів.
У столиці України від 8 червня погода буде дощовою. Повітря буде нагрітий від +21 до +23 градусів.
Карта: УГМЦ
Варто відзначити, що грози у вівторок очікуються по всіх територіях країни.
Карта: УГМЦ
Нагадаємо, що раніше українські метеорологи розповіли, якою буде погода в країні в червні і липні.