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Вівторок, 08.06.2021
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Дощі будуть, але тепло не піде: синоптики озвучили прогноз погоди в Україні на 8 червня

Дощі будуть, але тепло не піде: синоптики озвучили прогноз погоди в Україні на 8 червня
00:23 Сьогодні Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

У вівторок 8 червня в більшій частині територій України буде дощ.

Про це в своєму прогнозі 7 червня повідомила синоптик Наталія Діденко.

За її словами менша ймовірність опадів у відео дощу буде на північному заході України - на Волині, Рівненщині та Житомирщині, а також на південному заході - в Криму Миколаївській та Одеській областях.

погода

Повітря в середньому по країні буде нагріватися від +19 до +24 градусів.

дощі

У столиці України від 8 червня погода буде дощовою. Повітря буде нагрітий від +21 до +23 градусів.

мапа

Карта: УГМЦ

Варто відзначити, що грози у вівторок очікуються по всіх територіях країни.

Україна

Карта: УГМЦ

Нагадаємо, що раніше українські метеорологи розповіли, якою буде погода в країні в червні і липні.

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Дмитро Неділько
Автор: Дмитро Неділько Редактор стрічки новин
Перегляди: 26

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Погода, Прогноз погоді.
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