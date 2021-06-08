В Україні можна отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію: чим воно відрізняється від "ковідного сертифіката" (інфографіка)

Особи, щеплені двома дозами вакцини від коронавіруса COVID-19, вже можуть отримати в Україні Міжнародне свідоцтво про вакцинацію - документ про зроблені щеплення, який відповідає міжнародним медико-санітарним нормам.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я України.

При цьому в МОЗ підкреслили, що слід відрізняти таке свідоцтво від "ковідного сертифіката" (він же "ковідний паспорт", "зелений сертифікат" і т.д.) - документа, який зараз розробляється в Україні з урахуванням вимог Євросоюзу і Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) та планується до запуску з 1 липня 2021 року.

"Телеграф" склав зручну інфографіку, яка пояснює, в чому відмінність свідоцтва про вакцинацію та ковідного сертифіката:

Як повідомлялося, свої кордони для туристів відкривають дві європейські країни - Іспанія і Франція, - але є одне "але".