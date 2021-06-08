Рівень життя половини українців значно впав, і кожен третій звинувачує в цьому владу (опитування)

У більшої частини українців за останні 2 роки погіршився фінансовий стан. При цьому третина громадян вважає, що в цьому винна влада.

Про це свідчать результати соцопитування КМІС.

Згідно з даними опитування, 54,4% громадян зазначили тенденцію погіршення їх фінансового становища за минулі 2 роки. У той де час тільки у 11,3% опитаних спостерігалося поліпшення, а 33,6% говорили, що їх фінансове становище не змінилося.

При цьому 91,5% людей протягом року стикалися з ростом цін на комуналку, а 90,6% також відзначили зростання цін на основні продукти харчування. 35,4% українців зіткнулися зі зниженням зарплати або пенсії, в той час, як роботу втратили або частково пішли з неї - 31,9% опитуваних.

Серед громадян думки про причини таких змін розійшлися:

42,9% - впевнені, що всьому причина корупція, її високий рівень,

33,8% - вважають, що дана економічна ситуація склалася через некомпетентність влади,

10,6% - приписують нинішній економічний стан війні на Донбасі,

8,3% - вважають, що в усьому винна пандемія коронавируса.

Нагадаємо, що результати дослідження показали, як карантин вплинув на вживання алкоголю серед населення України.