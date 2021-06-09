Відразу вісім українських університетів потрапили до рейтингу кращих в світі

В оновлений рейтинг QS World University Rankings на 2022 рік, складений британською консалтинговою компанією Quacquarelli Symonds, потрапили 8 вузів України.

Список, до якого увійшло 1300 навчальних закладів з усього світу, з'явився на сайті рейтингу.

Повідомляється, що лідерів обирали за шістьма критеріями: академічною репутацією, рейтингом роботодавця, співвідношенням викладачів і студентів, цитуванням робіт на факультеті, співвідношенням міжнародних викладачів та іноземних студентів.

Так, серед українських вузів, які потрапили в топ, на першому місці - Харківський національний університет імені Каразіна (розмістився в діапазоні 511-520 місця). Втім, якщо порівнювати з минулим роком, то вуз трохи "здав": в рейтингу 2021 року він був на 477 місці.

Також в списку кращих виявилися такі українські навчальні заклади:

- Київський національний університет імені Тараса Шевченка - 601-650-е місце;

- Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" - 651-700-е місце;

- Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" - 701-750-е місце;

- Сумський державний університет - 701-750-е місце;

- Національний університет "Львівська політехніка" - 801-1000-е місце;

- Національний університет "Києво-Могилянська академія" - 1001-1200-е.

- Львівський національний університет імені Івана Франка, який виявився на 1001-1200 місці.

Відзначимо, що найкращим вузом світу визнали Массачуссетський технологічний інститут США, за яким йдуть Оксфорд (Великобританія) і Стенфорд (США).

Раніше ми повідомляли про те, що одеський вуз заявив про рейдерське захоплення.