"В студгородок, сломав забор, въехал бульдозер": одесский вуз заявил о рейдерском захвате

Представители Одесского нацуниверситета имени Мечникова сделали заявление о попытке рейдерского захвата их территории.

Об этом сообщается на официальной странице вуза в "Фейсбуке".

По информации ОНУ, 8 июня в 6:00 на территорию их студгородка по адресу Шампанский переулок, 2, сломав забор, въехали бульдозер и экскаватор. В сопровождении техники, продолжают представители вуза, - неустановленная охрана.

"Это очередная, третья с 2019 года, попытка незаконных притязаний компании "Мега Сити ХХI" на территории одесского национального университета", - говорится в "Фейсбук".

Конфликт продолжается. На место прибыли представители вуза, студенты и жильцы домов, которые выступают против стройки в этом районе.

Напомним, в вузе Харькова произошел скандал из-за постов преподавателя о президенте РФ Владимире Путине.