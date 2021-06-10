Тортури для українських дітей проросійських батьків: підлітки в окупованому Криму борються за паспорта України

Все більше наших співгромадян, які хочуть отримати паспорти України в окупованому Криму, стикаються з неймовірними труднощами. Деякі підлітки навіть йдуть на серйозний конфлікт з рідними, не бажаючи оформляти російські документи.

Історію 20-річної Ксенії Фролової з Севастополя, яка зіткнулася з великими труднощами при оформленні українського паспорта і віддалилася від сім'ї, розповідає OBOZREVATEL.

Повідомляється, що росіяни заволоділи українськими базами даних кримчан і видали їм близько 2,5 своїх паспортів. Ксенія - одна з тих, хто вирішив зробити український документ, проте вдома її не підтримали. Через бюрократичну тяганину та інші розбіжності в сім'ї дівчина і зовсім деякий час жила в притулку для бездомних. Паспорт вона намагається оформити з 2018 року.

"Для того, щоб отримати паспорт, Ксенії необхідно приїхати в ДМСУ з батьками і свідками, які проживали за адресою реєстрації. Вони підтвердять її особистість. Однак батьків у неї немає, вони відмовилися від дівчини", - говорить неофіційний опікун Ксюші Дмитро.

Для ідентифікації дівчина поїхала до Києва і відправилася в ДМСУ з колишніми сусідами, які тепер живуть в столиці. Документи її прийняли, і зараз Ксенія в режимі очікування.

"Отримання документа, що посвідчує особу, перетворилося в тортури. Діти, які не мають батьків, або ті, чиї батьки відверто проросійські, не можуть отримати український паспорт. Приходять в ДМСУ, а у них вимагають присутність батьків, сусідів і знайомих, що підтверджують їх особу" , - нарікає координатор проекту "Окупація очима підлітків" Наталія Лютикова, яка допомагає таким, як Ксенія.

Заступник Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ігор Яременко говорить, що вони вже займаються спрощенням процесу отримання жителями Криму перших паспортів. Однак коли процедуру полегшать - невідомо.

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