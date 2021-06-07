Аварийные пристани "родной гавани": туристов шокировало увиденное на побережье Крыма (фото, видео)

Туристы удивились плачевному состоянию большинства причалов в оккупированном Крыму. В то же время оккупационные власти не спешат их ремонтировать.

Об этом 7 июня сообщило "Радио Свобода".

Сообщается, что в Крыму множество пристаней находятся в аварийном состоянии.

Это такие пристани как:

Причал у подножия памятника архитектуры - Ласточкиного гнезда. Вокруг него стоит забор, а вход на причал закрыли еще в 2020 году.

7 пристаней на центральной набережной Ялты закрыты из-за гнилых опор и провалов в перекрытиях.

Фото: "Радио Свобода"

Для полуострова разбитые пристани стали уже привычной картиной по всему побережью. И кроме искажения пейзажей, эти конструкции несут также и потенциальную опасность.

Данную проблему признают и оккупационные власти. По их подсчетам, на данный момент в срочном ремонте нуждаются 290 пристаней.

Фото: "Радио Свобода"

Реконструкцию пристаней включили в программу развития Крыма до 2030 года, принятую еще в 2018 году. Однако реализацией проекта пока никто не занялся. В результате пассажиропоток упал, а причалов стало меньше.

Фото: "Радио Свобода"

Отметим, что большая часть причалов на полуострове состоит на балансе морских портов. При этом данные предприятия убыточные и денег на их реконструкцию нет, по этой причине оккупационные власти планируют начать строительство за счет госбюджета, по которому уже запланировали 5 млрд рублей.

Напомним, что 5 июня в Крыму оккупационные власти придумали очередной способ для увеличения притока воды на полуостров.