Оккупанты Крыма придумали "лайфхак" для увеличения притока воды на полуостров

В Крыму оккупационные власти придумали очередной способ для увеличения притока воды на полуостров.

Так, 5 июня провели субботник по расчистке русел рек, впадающих в Изобильненское водохранилище.

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

К расчистке привлекли более ста человек. Разгребали завалы веток, поваленных деревьев и каменных глыб на пути естественного потока воды. Если эти действия дадут хотя бы 10% увеличения водного притока, то значит все было не зря.

После завершения работ оккупанты решили проводить регулярные эко-десанты по руслам рек и водоносным источникам, тем самым помогая наполнению водохранилищ.

Напомним, ситуация с водоснабжением в Крыму стала критической. Полуостров второй год страдает от засухи. До 2014 года Украина обеспечивала Крым пресной водой. Воду подавали из Днепра через Северо-Крымский канал, который соединяет главное русло реки с полуостровом. После аннексии Крыма Россией поставки воды на полуостров прекратили.

Из-за маленького количества осадком водохранилища Крыма пересыхают. Местные жители столкнулись с нехваткой питьевой воды.

Подконтрольные Москве власти в Крыму планируют в течение двух месяцев обещают построить водовод, соединяющий Гурзуф и Партенит. Таким образом будут перебрасывать воду в Алушту из Ялты.