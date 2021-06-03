"Шансы нулевые": Джемилев оценил возможности оккупантов по обеспечению Крыма водой

России не удастся восстановить водоснабжение Крыма до такого уровня, ккаким он был до 2014 года, а все проекты по добыче подземных вод негативно скажутся на экологии полуострова.

Таким мнением поделился с "Телеграфом" лидер крымскотатарского национального движения и народный депутат ВР III-IX созывов Мустафа Джемилев.

"Если имеется в виду обеспечить водой в объеме до оккупации Крыма в 2014 году, то можно сказать, что шансы нулевые", - сказал он, отвечая на вопрос, удастся ли оккупантам решить проблему с водой на полуострове.

Он напомнил, что вода из Днепра на 85% покрывала потребности Крыма в воде, а российские проекты по опреснению, бурению скважин и добыче воды со дна Азовского моря Джемилев считает "фантастическими". Впрочем, даже при их реализации, воды для полного обеспечения полуострова точно не хватит.

"Восстановить загубленное поливное сельское хозяйство точно не удастся", - сказал он, добавив, что выкачивание подземных вод в дальнейшем будет лишь усугублять экологическую ситуацию.

Напомним, Джемилев также рассказал "Телеграфу" о том, какое будущее ждет Крым, а также поможет ли "Крымская платформа" вернуть полуостров Украине.