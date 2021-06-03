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"Шансы нулевые": Джемилев оценил возможности оккупантов по обеспечению Крыма водой

"Шансы нулевые": Джемилев оценил возможности оккупантов по обеспечению Крыма водой
Обновлено 14:27 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

России не удастся восстановить водоснабжение Крыма до такого уровня, ккаким он был до 2014 года, а все проекты по добыче подземных вод негативно скажутся на экологии полуострова. 

Таким мнением поделился с "Телеграфом" лидер крымскотатарского национального движения и народный депутат ВР III-IX созывов Мустафа Джемилев. 

"Если имеется в виду обеспечить водой в объеме до оккупации Крыма в 2014 году, то можно сказать, что шансы нулевые", - сказал он, отвечая на вопрос, удастся ли оккупантам решить проблему с водой на полуострове. 

Он напомнил, что вода из Днепра на 85% покрывала потребности Крыма в воде, а российские проекты по опреснению, бурению скважин и добыче воды со дна Азовского моря Джемилев считает "фантастическими". Впрочем, даже при их реализации, воды для полного обеспечения полуострова точно не хватит. 

"Восстановить загубленное поливное сельское хозяйство точно не удастся", - сказал он, добавив, что выкачивание подземных вод в дальнейшем будет лишь усугублять экологическую ситуацию. 

Напомним, Джемилев также рассказал "Телеграфу" о том, какое будущее ждет Крым, а также поможет ли "Крымская платформа" вернуть полуостров Украине.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Вода, Крым, Мустафа Джемилев.
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