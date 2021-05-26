"Хуже не будет": оккупанты Крыма заявили, что "прошли дно" водного кризиса

Крым прошел дно водного кризиса, и в дальнейшем ситуация с водой в регионе будет улучшаться.

Об этом на встрече с участниками молодежного форума 26 мая заявил глава оккупационной "власти" полуострова Сергей Аксёнов, сообщают "РИА Новости".

"Уже хуже, чем сегодня не будет, дно кризиса мы прошли", - ответил он на вопрос одного из студентов, после чего высказал уверенность, якобы сможет решить все вопросы до конца года даже при отсутствии осадков.

"Выскочим из этой ситуации, все блокады у нас прорваны", - добавил Аксёнов.

Он также похвастался, что в Симферополе и Ялте воду отключают только на ночь. Самая сложная же ситуация, по его словам, на данный момент в Алуште, но проблему там будут пытаться решить с помощью Солнечногорского водохранилища с 8 млн кубами воды из водопада Джур-Джур.

Как сообщал "Телеграф", ранее экологи предупредили, что попытки оккупантов обеспечить Крым водой без украинского канала грозит полуострову экологической катастрофой.