Оккупанты Крыма нашли "решение" авиационного бойкота Беларуси: "Курорты и здравницы Черного моря ждут"

После перехвата над Беларусью самолета авиакомпании Ryanair, на котором летел оппозиционный журналист Роман Протасевич, Украина закрыла небо для белорусских самолетов. Кроме того, авиарейсы отменили и ряд других иностранных авиакомпаний.

На фоне этого к "Белавиа" обратились "власти" оккупированного Крыма.

Так т.н. "заместитель председателя Совета министров Республики Крым" Георгий Мурадов предложил наладить прямые рейсы из Минска в Симферополь.

"Призывы ряда стран Запада и их балтийских вассалов устроить воздушную блокаду Белоруссии – это еще один сигнал нашим друзьям в Минске – воздушная гавань в Симферополе открыта для вас", - сказал он.

По его словам, "власти" Крыма неоднократно предлагали Беларуси открыть прямое авиа- и железнодорожное сообщение.

Кроме того, в его сообщении отмечается, что Беларуси и другим "близким народам" пора "возвращаться домой".

Примечательно, что подобный призыв звучит на фоне участившихся на росТВ заявлений о необходимости ввести войска на территорию Беларуси, а также о том, что Беларусь - это "шесть российских губерний".