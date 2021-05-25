Скачать
Вторник, 25.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Угроза России нарастает, но одни силы территориальной обороны не спасут Украину
Угроза России нарастает, но одни силы территориальной обороны не спасут Украину
Пилот упавшего под Каменцем-Подольским воздушного шара имел 1000 часов налета, но "что-то пошло не так"
Пилот упавшего под Каменцем-Подольским воздушного шара имел 1000 часов налета, но "что-то пошло не так"
Итоги дня 25 мая: "авиаблокада" Беларуси, задержание девушки Протасевича, законопроект о наращивании численности ВСУ
Итоги дня 25 мая: "авиаблокада" Беларуси, задержание девушки Протасевича, законопроект о наращивании численности ВСУ
"Пленница для шантажа": арест девушки Протасевича в Минске разозлил сеть (видео)
"Пленница для шантажа": арест девушки Протасевича в Минске разозлил сеть (видео)

Оккупанты Крыма нашли "решение" авиационного бойкота Беларуси: "Курорты и здравницы Черного моря ждут"

Оккупанты Крыма нашли "решение" авиационного бойкота Беларуси: "Курорты и здравницы Черного моря ждут"
Обновлено 22:18 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

После перехвата над Беларусью самолета авиакомпании Ryanair, на котором летел оппозиционный журналист Роман Протасевич, Украина закрыла небо для белорусских самолетов. Кроме того, авиарейсы отменили и ряд других иностранных авиакомпаний. 

На фоне этого к "Белавиа" обратились "власти" оккупированного Крыма. 

Так т.н. "заместитель председателя Совета министров Республики Крым" Георгий Мурадов предложил наладить прямые рейсы из Минска в Симферополь. 

"Призывы ряда стран Запада и их балтийских вассалов устроить воздушную блокаду Белоруссии – это еще один сигнал нашим друзьям в Минске – воздушная гавань в Симферополе открыта для вас", - сказал он. 

По его словам, "власти" Крыма неоднократно предлагали Беларуси открыть прямое авиа- и железнодорожное сообщение. 

Кроме того, в его сообщении отмечается, что Беларуси и другим "близким народам" пора "возвращаться домой". 

Примечательно, что подобный призыв звучит на фоне участившихся на росТВ заявлений о необходимости ввести войска на территорию Беларуси, а также о том, что Беларусь - это "шесть российских губерний".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 209

Все по теме:

Россия, Беларусь, Крым.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Путин в памперсе? Фото и видео со встречи президента РФ насмешили сеть
02 Новые оправдания Беларуси удивили даже российских пропагандистов (шутки и мемы)
03 Любит женщин постарше и ничего не имеет против геев: что известно про ориентацию победителя "Евровидения"
04 Под Одессой загадочно скончался водитель мэра: в предсмертной записке нашли странности
05 На видео с Протасевичем после задержания заметили важный сигнал
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Крыму вместо &quot;Ополченочки&quot; включили украинский фильм &quot;Позывной Бандерас&quot;, чем довели оккупантов до истерики
В Крыму вместо "Ополченочки" включили украинский фильм "Позывной Бандерас", чем довели оккупантов до истерики
Дело с избиением битой авто с людьми в Киеве приняло неожиданный поворот
Дело с избиением битой авто с людьми в Киеве приняло неожиданный поворот
Встрече Байдена и Путина быть: в Кремле и Белом доме назвали дату и место
Встрече Байдена и Путина быть: в Кремле и Белом доме назвали дату и место
Российский миллиардер и соперник Путина чуть не отрубил ногу топором
Российский миллиардер и соперник Путина чуть не отрубил ногу топором
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь