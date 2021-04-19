История повторяется: на росТВ открыто призывают вводить войска в Беларусь

В России прозвучало предложение ввести войска в Беларусь.
Соответствующий призыв прозвучал в эфире ток-шоу на канале "Россия 1".
"На российском ТВ снова заговорили, что в Беларусь надо вводить российские войска. Раньше "братья" такое говорили про Украину. Кто не сделал выводов из нашей истории или соседей, пускай поторопится", - сообщается в телеграм-канале "Усы Лукашенко".
Пользователи сети от подобной идеи в восторг не пришли.
Как сообщалось ранее, у Лукашенко недавно заявили о том, что была предотвращена попытка "вооруженного государственного переворота".
Ранее директор Института мировой политики Евгений Магда рассказал "Телеграфу", почему в этой истории вскоре может всплыть "украинский след".