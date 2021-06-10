Скачать
Четвер, 10.06.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
Росія може повторити долю СРСР, а ось з Білоруссю складніше, - соціолог Євген Головаха
Росія може повторити долю СРСР, а ось з Білоруссю складніше, - соціолог Євген Головаха
На кордоні України розгортають назад жителів РФ: що про це відомо
На кордоні України розгортають назад жителів РФ: що про це відомо
Погода в Україні: до кінця тижня дощі і грози продовжаться
Погода в Україні: до кінця тижня дощі і грози продовжаться
Маски знімати зарано, Україну може накрити ще одна хвиля коронавірусу, - лікар Тарас Жиравецький
Маски знімати зарано, Україну може накрити ще одна хвиля коронавірусу, - лікар Тарас Жиравецький

В Україні запрацювали електронні лікарняні: як їх отримати?

В Україні запрацювали електронні лікарняні: як їх отримати?
12:13 Сьогодні Телеграф delo.ua

В Україні запустили сервіс оформлення електронних лікарняних: вже з 1 вересня всі медустанови країни повинні будуть оформлювати їх в електронному вигляді.

Про це повідомляє в четвер, 10 червня, Міністерство охорони здоров'я України на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

У відомстві зазначили, що цифровизация лікарняних збереже Україні мільярди гривень і дозволить знищити корупційні зловживання в цій сфері, а також заощадити папір, час і кошти українців.

Також у МОЗ розповіли, як отримати лікарняний онлайн:

Пацієнт приходить до лікаря на огляд;

Лікар створює електронний медичний висновок про тимчасову непрацездатність в Реєстрі та завіряє його кваліфікованим електронним підписом;

Пацієнт отримаєте повідомлення від E-health. Звідти через кілька секунд лікарняний потрапляє до Реєстру Пенсійного фонду (ПФУ);

Там формується електронний листок непрацездатності - "це саме той документ, за яким вам нараховують виплати".

Про це також надійде повідомлення на телефон, вже від ПФУ.

"До кінця літа в Україні медичні заклади поступово переходитимуть на формування електронних медичних висновків про тимчасову непрацездатність. А з 1 вересня цього ж року всі медзаклади мають формувати їх в електронному вигляді", - говориться в повідомленні.

Як повідомлялося, в середині травня 2021 року додаток "Дія" отримало масштабне оновлення.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Дмитро Іщенко
Автор: Дмитро Іщенко Редактор стрічки новин
Перегляди: 57

Все по темі:

МОЗ, Инструкция, Електронний лікарняний, Оформлення, лікарняний онлайн.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Привітання з Вознесінням Господнім 2021: красиві листівки і картинки російською та українською мовами
02 З Вознесінням Господнім! Красиві листівки і привітання зі святом
03 Тепер на Землі п'ять океанів: що кажуть дослідники
04 П'ятиповерхівка впала на жваву магістраль, багато людей загинуло: відео з моментом НП
05 "Дикуни": в Ужгороді в перші ж дні прокату вкрали 6 електросамокатів (фото, відео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
В Україні запрацювали електронні лікарняні: як їх отримати?
В Україні запрацювали електронні лікарняні: як їх отримати?
Одеса і Харків заговорять українською мовою: в Офісі президента зробили амбітну заяву
Одеса і Харків заговорять українською мовою: в Офісі президента зробили амбітну заяву
Тортури для українських дітей проросійських батьків: підлітки в окупованому Криму борються за паспорта України
Тортури для українських дітей проросійських батьків: підлітки в окупованому Криму борються за паспорта України
Вознесіння і Микита Гусятник: народні прикмети і заборони 10 червня
Вознесіння і Микита Гусятник: народні прикмети і заборони 10 червня
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся