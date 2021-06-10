В Україні запрацювали електронні лікарняні: як їх отримати?

В Україні запустили сервіс оформлення електронних лікарняних: вже з 1 вересня всі медустанови країни повинні будуть оформлювати їх в електронному вигляді.

Про це повідомляє в четвер, 10 червня, Міністерство охорони здоров'я України на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

У відомстві зазначили, що цифровизация лікарняних збереже Україні мільярди гривень і дозволить знищити корупційні зловживання в цій сфері, а також заощадити папір, час і кошти українців.

Також у МОЗ розповіли, як отримати лікарняний онлайн:

Пацієнт приходить до лікаря на огляд;

Лікар створює електронний медичний висновок про тимчасову непрацездатність в Реєстрі та завіряє його кваліфікованим електронним підписом;

Пацієнт отримаєте повідомлення від E-health. Звідти через кілька секунд лікарняний потрапляє до Реєстру Пенсійного фонду (ПФУ);

Там формується електронний листок непрацездатності - "це саме той документ, за яким вам нараховують виплати".

Про це також надійде повідомлення на телефон, вже від ПФУ.

"До кінця літа в Україні медичні заклади поступово переходитимуть на формування електронних медичних висновків про тимчасову непрацездатність. А з 1 вересня цього ж року всі медзаклади мають формувати їх в електронному вигляді", - говориться в повідомленні.

Як повідомлялося, в середині травня 2021 року додаток "Дія" отримало масштабне оновлення.