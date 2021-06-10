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Четвер, 10.06.2021
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На кордоні України розгортають назад жителів РФ: що про це відомо

На кордоні України розгортають назад жителів РФ: що про це відомо
Оновлено 12:37 Сьогодні Телеграф

Українські прикордонники попереджають про те, що почали завертати назад росіян з щепленням вакциною "Супутник", яка не дає права на в'їзд в Україну через брак свіжого ПЛР-тесту.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на спікера Державної прикордонної служби Андрія Демченка.

Чиновник каже, що за останні два дні в пунктах пропуску через кордон України спостерігаються випадки, коли з-за кордону намагаються в'їхати іноземці з документами про імунізацію вакциною "Супутник V". На кордоні з РФ завернули назад 15 росіян.

Демченко підкреслив, що документ про щеплення "Супутником" не дає права на в'їзд в Україну, оскільки ця вакцина не включена до переліку ВООЗ.

Щоб потрапити в нашу країну, іноземці, крім обов'язкового поліса страхування від COVID-19, повинні мати або негативний результат ПЛР або експрес-тест, проведений максимум за 72 години до перетину кордону.

Безумовно, в'їхати можна і з довідкою про вакцинацію англійською мовою, але не "Супутником", а визнаними ВООЗ вакцинами, серед яких:

- BNT162b2 / COMIRNATY Tozinameran (INN) виробництва Pfizer / BioNTech (зареєстрована в Україні під назвою КОМІРНАТІ)

- AZD1222 виробництва AstraZeneca / Oxford (зареєстрована в Україні під назвою АстраЗенека)

- Covishield (ChAdOx1_nCoV-19) виробництва Serum Institute of India Oxford (зареєстрована в Україні під назвою КОВІШІЛД)

- Ad26.COV2.S виробництва Janssen

- mRNA-1273 виробництва Moderna;

- SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated (lnCoV) виробництва Sinopharm / BIBP;

- SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated виробництва Sinovac (зареєстрована в Україні під назвою КОРОНАВАК).

Нагадаємо, медики, які зараз рятують пацієнтів з коронавірусом, виявили нові симптоми, які, на їхню думку, можуть бути пов'язані з місцевим штамом ковіда "Дельта".

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
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Все по темі:

Росія, Супутник, Прикордонники, Правила перетину кордону.
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