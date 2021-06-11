В Україні вперше майже за рік менше 50 тисяч хворих на коронавірус: зведення на 11 червня

В Україні за станом на п'ятницю, 11 червня, зафіксовано 1603 нових випадків захворювання коронавірусом COVID-19, в тому числі у 75 дітей і 72 медпрацівників.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я на сторінці в соцмережі Facebook.
Також за минулу добу в Україні:
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрованп в м.Київ (217), Дніпропетровській (121), Львівській (113), Київській (105) і Запорізькій (97) областях.
За весь час пандемії в Україні:
Варто зазначити, що 11 червня вперше майже за рік, коли кількість зареєстрованих в Україні заражених COVID-19 опустилася нижче 50 тисяч:
Минулого разу менше 50 тисяч хворих в країні фіксувалася в серпні 2020 року:
Як повідомлялося, українські прикордонники почали завертати назад росіян з щепленням вакциною "Спутник", яка не дає права на в'їзд в Україну у разі відсутності свіжого ПЛР-тесту.