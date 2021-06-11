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П'ятниця, 11.06.2021
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В Україні вперше майже за рік менше 50 тисяч хворих на коронавірус: зведення на 11 червня
В Україні вперше майже за рік менше 50 тисяч хворих на коронавірус: зведення на 11 червня

В Україні вперше майже за рік менше 50 тисяч хворих на коронавірус: зведення на 11 червня

В Україні вперше майже за рік менше 50 тисяч хворих на коронавірус: зведення на 11 червня
Оновлено 09:10 Сьогодні Телеграф

В Україні за станом на п'ятницю, 11 червня, зафіксовано 1603 нових випадків захворювання коронавірусом COVID-19, в тому числі у 75 дітей і 72 медпрацівників.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я на сторінці в соцмережі Facebook.

Також за минулу добу в Україні:

  • госпіталізовано - 762 людини;
  • летальних випадків - 70;
  • одужали - 5583 людини;
  • За добу протестовано: методом ПЛР - 25 837 осіб; методом ІФА - 10 741 особу; експрес-тестами - 18 764 людини.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрованп в м.Київ (217), Дніпропетровській (121), Львівській (113), Київській (105) і Запорізькій (97) областях.

МОЗ_11_06

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло - 2 221 427 осіб;
  • одужали - 2 120 780 осіб;
  • летальних випадків - 51 577;
  • проведено ПЛР-тестів - 10 460 411.

Варто зазначити, що 11 червня вперше майже за рік, коли кількість зареєстрованих в Україні заражених COVID-19 опустилася нижче 50 тисяч:

РНБО_корона_11_06_1

Минулого разу менше 50 тисяч хворих в країні фіксувалася в серпні 2020 року:

РНБО_корона_11_06_0

Як повідомлялося, українські прикордонники почали завертати назад росіян з щепленням вакциною "Спутник", яка не дає права на в'їзд в Україну у разі відсутності свіжого ПЛР-тесту.

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Дмитро Іщенко
Автор: Дмитро Іщенко Редактор стрічки новин
Перегляди: 63

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МОЗ, Статистика, Коронавірус, Covid-19, Зведення.
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