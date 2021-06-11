"Ідеальні синоптичні червневі дні": синоптики розповіли, яка погода буде в Україні на вихідних

У суботу, 12 червня, в Україні буде тепло, проте місцями пройдуть дощі, але вже в неділю, 13 червня, дощі з грозами охоплять практично всю територію країни.

Про це повідомляє в п'ятницю синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Субота. В Україні повсюдно буде тепло. Просто чудово тепло! Протягом дня очікується + 20 + 24 градуси", - пише вона.

З дощами 12 червня - інакше. Грозових опадів буде вистачати, однак уздовж смуги Чернігівщина-Київщина-Черкаська-Одеська області плюс Крим буде сонце і буде переважати суха погода.

У Києві в суботу сонячно, + 21 + 24 градуси.

"Тому, якщо хочете кудись рвонути - вже сьогодні варто повивчати, що вас може зацікавити в цих регіонах. Але поза цієї смуги - грозові дощі, можливі шквал і град", - пише Діденко.

(Мапа Укргідрометцентру)

Інша синоптична ситуація очікується в неділю, 13 червня: дощі з грозами охоплять практично всю територію України. Тобто, їх стане більше.

"Виділити якусь сухішу масштабну ділянку - навряд. Візьміть це до уваги", - попереджає синоптик.

Також у неділю в західних областях, у Вінницькій, Житомирській, Київській передбачається зниження температури повітря до + 16 + 20 градусів. На Півдні, Сході, в більшості центральних областей вдень очікується + 20 + 26 градусів.

У Києві в неділю дощ, гроза. Зниження температури повітря до +19 градусів.

"Використайте ці розкішні дні, щоб походити, подихати, побігати по травичці. Ідеальні синоптичні червневі дні)", - підсумувала Діденко.

(Мапа Укргідрометцентру)

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