Демограф оцінила вмирання населення в Україні: "Жахливі речі, про які ми повинні говорити"

Середня очікувана тривалість життя в Україні занадто низька і є однією з найнижчих в Європі.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" заявила директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України Елла Лібанова.

За словами експерта, смертність, особливо чоловіків в ранньому працездатному віці, в Україні дуже висока.

"Дуже багато людей не доживає до пенсійного віку. Це жахливі речі, про які ми повинні говорити. Судячи з офіційними даними, у нас падає народжуваність, яка за 2019 рік становить близько 1,2. Боюся, що ми завищуємо чисельність населення, відповідно - не так точно враховуємо показники смертності і народжуваності, як хотілося б", - говорить Елла Лібанова.

Експерт продовжує: по смертності вони спостерігають дуже разюче відставання від цивілізованих країн, яке є величезним навіть за умови помилки на 10%.

За словами Елли Лібанової, для того, щоб не було старіння населення, щоб покоління батьків чисельно заміщалося поколінням дітей, треба наступне: одна жінка повинна народжувати 2,13-2,15 дитини. Тобто на 100 жінок має народжуватися за все життя 213-215 дітей. В Україні ж цей показник поки дорівнює 120.

Повне інтерв'ю експерта читайте за посиланням.