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Яке свято 12 червня: народні прикмети і заборони

Яке свято 12 червня: народні прикмети і заборони
00:01 Сьогодні Телеграф

У суботу, 12 червня, відзначається день пам'яті преподобного Ісаакія Далматського, ігумена. Також цей день зветься "Зміїне свято."

Ісаакій жив в IV столітті. Прийнявши постриг, оселився в пустелі недалеко від Константинополя. При правлінні римського імператора Флавія Юлія Валента закривалися і руйнувалися храми. Ісаакій прийшов до правителя просити не гнобити віруючих і дати добро на відкриття храмів, але той кинув його в яр. Преподобний передбачив Валенту смерть раніше, ніж помре він сам. Так і сталося. Коли армія імператора була розбита царем Феодосієм, Ісаак був призначений ігуменом обителі, пізніше названої Далматською.

Зміїним цей день прозвали, бо з 12 червня, коли було вже тепло, змії виповзали зі своїх зимових нір. Тому ходити в ліс було небезпечною справою. Говорили: "Не ходи в цей день в трави, не турбуй лісові хащі, не питай долі".

Народні прикмети 11 червня

  • Якщо вранці трава без роси - ввечері буде дощ.
  • На світанку і заході сонце чисте, блідо-рожевого або золотистого кольору, значить найближчі дні будуть сонячними.
  • Примічали в цей день звідки дме вітер. Якщо він дув з півдня, то осінь буде тепла, якщо із заходу, то дощова, а якщо з півночі, то холодна і рання.
  • Народжені 12 червня мають міцне здоров'я і здібності заговорювати зміїний укус.

Що не можна робити 11 червня

  • Не можна вбивати змій. Вірили, що вони можуть помститися, напавши на будинок кривдника.
  • Заборонено брехати, підставляти людину, хитрувати - зіткнетеся зі зрадою.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що погода в Україні на вихідних буде тепла, але з опадами в деяких областях.

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Тетяна Кармазіна
Автор: Тетяна Кармазіна Редактор стрічки новин
Перегляди: 47

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