Яке свято 12 червня: народні прикмети і заборони

У суботу, 12 червня, відзначається день пам'яті преподобного Ісаакія Далматського, ігумена. Також цей день зветься "Зміїне свято."
Ісаакій жив в IV столітті. Прийнявши постриг, оселився в пустелі недалеко від Константинополя. При правлінні римського імператора Флавія Юлія Валента закривалися і руйнувалися храми. Ісаакій прийшов до правителя просити не гнобити віруючих і дати добро на відкриття храмів, але той кинув його в яр. Преподобний передбачив Валенту смерть раніше, ніж помре він сам. Так і сталося. Коли армія імператора була розбита царем Феодосієм, Ісаак був призначений ігуменом обителі, пізніше названої Далматською.
Зміїним цей день прозвали, бо з 12 червня, коли було вже тепло, змії виповзали зі своїх зимових нір. Тому ходити в ліс було небезпечною справою. Говорили: "Не ходи в цей день в трави, не турбуй лісові хащі, не питай долі".
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