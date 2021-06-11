Відразу понад півсотні центрів вакцинації відкриються в Україні на цих вихідних: де і як можна буде зробити щеплення

В Україні на цих вихідних, 12-13 червня, розпочнуть роботу близько півсотні центрів по вакцинації від коронавирусу.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

Відзначається, що вакцини будуть роздаваты людям зі списку очікування, які записалися через портал "Дія" або чергу МОЗ.

Вакцинація буде проводитися засобом Coronavac (виробництва китайської компанії Sinovac).

Центри будуть відкриті в наступних областях:

Дніпропетровська - 12 в Дніпрі і 1 в Кривому Розі;

Львівська - 3 у Львові і по одному в Трускавці, Стрию, Дрогобичі та Червонограді;

Одеська - 4 в Одесі і по одному в Балті, Чорноморську і Ізмаїлі;

Полтавська - по одному в Полтаві, Кременчуці, Лубнах, Миргороді та Горішніх Плавнях;

Херсонська - 3 в Херсоні;

Київська - 2 в Білій Церкві і 1 в Броварах;

Чернівецька - 2 в Чернівцях;

Хмельницька - по одному в Хмельницьку та Кам'янець-Подільському;

Тернопільська - 1 в Тернополі;

Рівненська - 1 в Рівному;

Вінницька - 1 у Вінниці;

Кіровоградська - 1 в Кропивницького;

Житомирська - 1 в Житомирі;

Черкаська - 1 в Черкасах;

Харківська - 1 в Харкові;

м.Київ - 1 центр.

З повним списком центрів і їх адресами можна ознайомитися за посиланням.

Вакцину можуть отримати, як люди отримали запрошення на вакцинацію, так і всі бажаючі, але пріоритет буде віддаватися людям похилого віку.

Нагадаємо, в Україні на п'ятницю, 11 червня, зафіксовано 1603 нових випадків інфікування коронавірусом.