Відразу понад півсотні центрів вакцинації відкриються в Україні на цих вихідних: де і як можна буде зробити щеплення

В Україні на цих вихідних, 12-13 червня, розпочнуть роботу близько півсотні центрів по вакцинації від коронавирусу.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.
Відзначається, що вакцини будуть роздаваты людям зі списку очікування, які записалися через портал "Дія" або чергу МОЗ.
Вакцинація буде проводитися засобом Coronavac (виробництва китайської компанії Sinovac).
Центри будуть відкриті в наступних областях:
З повним списком центрів і їх адресами можна ознайомитися за посиланням.
Вакцину можуть отримати, як люди отримали запрошення на вакцинацію, так і всі бажаючі, але пріоритет буде віддаватися людям похилого віку.
Нагадаємо, в Україні на п'ятницю, 11 червня, зафіксовано 1603 нових випадків інфікування коронавірусом.