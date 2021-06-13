Дощі почнуть відступати: прогноз погоди на новий тиждень

14 червня в Україні очікуються дощі, але з 15 червня опади почнуть іти з територій країни.
Про це 13 червня повідомили синоптики УГМЦ.
У понеділок по всій території країни очікуються дощі, подекуди з грозою.
Температури в середньому будуть від +21 до +24 градусів. На заході буде холодніше, на рівні +17 +19 градусів. На сході найтепліше, від +25 до +27 градусів.
У столиці протягом дня погода буде хмарною, вдень пройде невеликий дощ, але до вечора він закінчиться.
Температури вдень будуть на рівні +21 +23 градусів.
У вівторок на заході України опадів не очікується. Дощі збережуться тільки в центрі, на півночі, півдні і сході країни.
Повітряні маси нагріє до +22 +25 градусів. Найтепліше буде на сході, від +25 до +27 градусів.
У столиці буде ясно, але після обіду з'являться хмари і пройде дощ, який закінчиться ввечері.
Температури в середньому будуть від +24 до +26 градусів.
У середу опади залишаться тільки на сході та півдні країни. На інших територіях країни погода буде сонячною.
Температури на градусниках будуть показувати в середньому від +22 до +26 градусів. Найтепліше буде в Ужгороді, від +25 до +27 градусів.
У столиці в цей день погода буде хмарною і без опадів.
Повітря нагріє до +24 +26 градусів.
У четвер погода в країні покращиться, оскільки опади підуть з частини центральних областей, і залишаться тільки на сході та півдні України.
Повітря в середньому буде нагрітий до +23 +26 градусів. Найтепліше буде в Миколаєві, Ужгороді та Одесі, де повітря нагріє до +25 +27 градусів.
У столиці погода буде ясною і без опадів.
Температури в середньому вдень очікуються від +24 до +26 градусів.
Нагадаємо, що раніше народний синоптик здивував прогнозом погоди до кінця місяця.