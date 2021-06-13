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Дощі почнуть відступати: прогноз погоди на новий тиждень

Дощі почнуть відступати: прогноз погоди на новий тиждень
23:18 Нд, 13 Червень 2021 Телеграф

14 червня в Україні очікуються дощі, але з 15 червня опади почнуть іти з територій країни.

Про це 13 червня повідомили синоптики УГМЦ.

У понеділок по всій території країни очікуються дощі, подекуди з грозою.

Температури в середньому будуть від +21 до +24 градусів. На заході буде холодніше, на рівні +17 +19 градусів. На сході найтепліше, від +25 до +27 градусів.

У столиці протягом дня погода буде хмарною, вдень пройде невеликий дощ, але до вечора він закінчиться.

Температури вдень будуть на рівні +21 +23 градусів.

мапа

У вівторок на заході України опадів не очікується. Дощі збережуться тільки в центрі, на півночі, півдні і сході країни.

Повітряні маси нагріє до +22 +25 градусів. Найтепліше буде на сході, від +25 до +27 градусів.

У столиці буде ясно, але після обіду з'являться хмари і пройде дощ, який закінчиться ввечері.

Температури в середньому будуть від +24 до +26 градусів.

погода

У середу опади залишаться тільки на сході та півдні країни. На інших територіях країни погода буде сонячною.

Температури на градусниках будуть показувати в середньому від +22 до +26 градусів. Найтепліше буде в Ужгороді, від +25 до +27 градусів.

У столиці в цей день погода буде хмарною і без опадів.

Повітря нагріє до +24 +26 градусів.

Україна

У четвер погода в країні покращиться, оскільки опади підуть з частини центральних областей, і залишаться тільки на сході та півдні України.

Повітря в середньому буде нагрітий до +23 +26 градусів. Найтепліше буде в Миколаєві, Ужгороді та Одесі, де повітря нагріє до +25 +27 градусів.

У столиці погода буде ясною і без опадів.

Температури в середньому вдень очікуються від +24 до +26 градусів.

угмц

Нагадаємо, що раніше народний синоптик здивував прогнозом погоди до кінця місяця.

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Дмитро Неділько
Автор: Дмитро Неділько Редактор стрічки новин
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Погода.
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